Le groupe Actiplay sort en anticipé de la procédure de sauvegarde

Actiplay déclare dans un communiqué financier "avoir obtenu une décision positive du tribunal de commerce de Bordeaux pour sa sortie anticipée de la procédure de sauvegarde. Le groupe avait présenté le 25 avril 2018 son plan en vue de sortir de la période d'observation, cette décision lui est donc pleinement favorable. Ce plan a reçu par ailleurs l'approbation d'une très forte majorité des créanciers, l'apurement s'appliquant naturellement à la totalité." Le groupe ajoute que "les actions fixées durant ces derniers mois ont été parfaitement et intégralement exécutées. Actiplay est donc désormais focalisé sur son activité de data marketing, au service de ses clients, et peut désormais retrouver le chemin d'une croissance rentable." La société précise notamment que la première édition des French Days, fin avril et début mai, s'avère avoir été "une opération commerciale très réussie" avec plusieurs e-commerçants et qu'elle compte poursuivre cette offensive commerciale.

Actiplay avait bénéficié à sa demande d'une procédure de sauvegarde accordée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 5 juillet 2017. Le chiffre d'affaires du groupe est passé de 13,8 M€ en 2016 à 8,8 M€ en 2017. Depuis il a drastiquement recentré son activité sur les sujets les plus rentables, notamment en fermant plusieurs sites web grand public pour se concentrer sur la génération de profils qualifiés pour les marques, et allégé son effectif.