Route des lasers : Amplitude Systèmes poursuit sa croissance

Une centaine de lasers sortent chaque mois du site de fabrication d'Amplitude Systèmes, situé à Pessac, au cœur de la Cité de la photonique, non loin des locaux d'Argolight. Une capacité de production conséquente liée au nouveau bâtiment où l'entreprise spécialisée dans les lasers ultra-brefs s'est installée il y a tout juste un an, en mai 2017. Ces locaux de 2.500 m2 dont 1.000m2 de salles blanche viennent s'ajouter aux 3.000 m2 dont 400 m2 de salles blanches déjà occupés par les équipes d'Amplitude à Pessac depuis 2013/2014.

Un bâtiment sur mesure

"Cette extension est consacrée à 100 % à nos activités de production, notamment pour la fabrication de lasers de haute puissance et pour avoir la capacité de produire en gros volumes. C'est un bâtiment évolutif et adaptable conçu sur mesure avec ses 4 km de tuyaux d'eau qui circulent dans les murs", précise Pierre Rigail, vice-président opérationnel d'Amplitude. L'entreprise, qui est locataire des lieux, a pu compter sur l'écoute et le soutien de la Société d'économie mixte locale (SEML) Route des lasers, qui reste propriétaire du foncier et du bâti.

L'extension du bâtiment d'Amplitude Systèmes inaugurée en mai 2017 (Crédits : Dimitri Lê / SEML Route des Lasers).

Fondée en 2001, Amplitude Systèmes n'a cessé de croître depuis, devenant une référence mondiale dans le domaine des lasers ultra-brefs qui produisent des impulsions extrêmement courtes (1 femtoseconde = un millionième de milliardième de seconde) garantissant une très haute précision, de l'ordre du micron. L'entreprise emploie désormais 300 salariés dans le monde, dont 180 à Pessac, et possède des implantations aux Etats-Unis, à Taïwan, en Corée du Sud, au Japon, en Allemagne et en Chine. Le marché sur lequel se positionne Amplitude a la particularité de concerner des secteurs économiques très variés parmi lesquels figurent en bonne place la santé (chirurgie de l'œil, stents et implants), les écrans de télévisions, ordinateurs et smartphones ou encore l'industrie des semi-conducteurs.

Des marchés de niche à fort potentiel

Saluée par le classement Tech tour 2017 des 50 startups européennes susceptibles de devenir des licornes, c'est-à-dire des entreprises valorisées au-delà d'un milliard de dollars, Amplitude a réalisé 70 M€ de chiffre d'affaires l'an dernier, contre 66 M€ en 2015, et vise désormais à moyen terme la barre symbolique des 100 M€ de CA. 95 % de l'activité est réalisée à l'international.

"La visibilité de notre activité est relativement incertaine parce que chacun des marchés de niche sur lesquels nous sommes présents peut potentiellement devenir un très gros marché en quelques mois. Mais le "quand" et le "combien" restent difficiles à prévoir. Il faut donc avoir la capacité d'être réactifs en termes de production. C'est tout l'intérêt de ce nouveau bâtiment", souligne Pierre Rigail.

Amplitude Systèmes se réserve donc la capacité de doubler ses équipes de production en 5 ans, notamment en passant à un fonctionnement en 3x8 heures. Une quinzaine de recrutements sont prévus dès cette année sur le site de Pessac.