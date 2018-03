"Les Bordelaises mettent le cap sur l'ambition", dossier spécial en kiosque

Les Bordelaises multiplient les initiatives pour favoriser l'entrepreneuriat féminin, la reconversion professionnelle et le "travailler autrement". Une belle dynamique qui est aussi le reflet de leurs difficultés sur le marché du travail local, très concurrentiel. L'attractivité de la métropole bordelaise et les arrivées massives de nouvelles populations tend la situation. La Tribune est donc partie à la rencontre des profils qui font bouger les lignes. Car c'est une certitude : les Bordelaises - qu'elles soient là depuis toujours ou depuis quelques mois - n'hésitent plus à s'affirmer dans le monde économique sous toutes ses facettes, y compris dans les traditionnels prés carrés masculins. Si bien que certaines initiatives locales finissent maintenant par s'exporter ailleurs en France. Analyse de la situation, focus sur les actions emblématiques, portraits, décryptages... Rendez-vous chez votre marchand de journaux pour découvrir ce dossier.

Le cahier bordelais, diffusé dans toute la France, complète une édition hebdomadaire de La Tribune qui s'ouvre sur un dossier consacré aux défis de l'économie circulaire, alors que le gouvernement s'apprête à présenter des propositions pour promouvoir un modèle fondé sur la consommation durable, la réutilisation et le recyclage des produits.

