JeChange choisit Jean Nouvel pour son futur siège à Agen

L'histoire de JeChange, déjà racontée dans nos colonnes, est belle. L'ex-startup devenue PME en hypercroissance est fermement ancrée dans le Lot-et-Garonne, où elle a trouvé un terreau fertile et où elle contribue fortement au développement du numérique et de l'emploi. Un véritable rôle de locomotive pour l'entreprise, créée par Gaël Duval à partir de ses difficultés personnelles, à faire face à l'immense paperasse générée par son déménagement. Depuis, JeChange a développé des services permettant la gestion et la délégation de tâches administratives telles que la souscription ou la résiliation de contrats en énergie, télécoms, crédit, assurances... Gratuit pour le consommateur, JeChange se rémunère via des commissions versées par les prestataires comparés dès qu'une vente est conclue.

"Notre métier aujourd'hui, c'est d'aider le consommateur dans sa connaissance des produits proposés par les fournisseurs d'énergie, de télécoms, d'assurance, de services de banque en ligne... mais aussi de déclencher une compréhension du prix des offres. A cela, s'ajoute l'accompagnement dans la procédure de résiliation. Nous envoyons 150.000 notes de résiliation chaque année, qui aident à mener cette procédure. Aujourd'hui, dans l'esprit des consommateurs, c'est assez anxiogène de changer. Notre volonté, c'est de faire comprendre qu'en changeant, on peut réaliser une économie de quelques dizaines à centaines d'euros par an", expliquait Gaël Duval il y a quelques mois.

Le siège social confié à un Lot-et-Garonnais

Depuis 2010, JeChange a recruté plus de 120 personnes à Agen. Rentable depuis 2013, la société a affiché 13 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Elle est désormais engagée dans une phase de développement en Europe, débutée sous la marque KillMyBill en Espagne et en Belgique. Cette double facette, leader numérique grandissant sur un territoire par ailleurs en proie à des difficultés mais aussi société numérique impliquée dans la fertilisation de son bassin de vie, a visiblement séduit Emmanuel Macron qui lui rend visite ce mardi. L'occasion était belle pour JeChange d'annoncer que son futur siège social, sur la Technopole Agen Garonne qui ouvrira ses portes fin 2019, sera conçu par Jean Nouvel. L'architecte-star, lauréat du prestigieux prix Pritzker en 2008, est un enfant du Lot-et-Garonne car natif de Fumel.