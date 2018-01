Laurent de Calbiac nouveau directeur régional de Bpifrance Bordeaux

Précédemment directeur régional de Bpifrance à Bordeaux, au sein de la direction Bpifrance Nouvelle-Aquitaine, Bruno Heuclin a fait valoir ses droits à la retraite. Son successeur est désormais connu : il s'agit de Laurent de Calbiac, qui exerçait en tant que directeur régional Bpifrance à Toulouse depuis 2013.

Diplômé de l'Ecole supérieure de commerce de Toulouse, Laurent de Calbiac a débuté sa carrière en 1993 en tant que chargé de clientèle entreprises au Crédit universel. Deux ans plus tard, il intègre le CEPME en tant que chargé d'affaires à Toulouse puis à Bordeaux avant de devenir délégué territorial Aquitaine Sud. En 2010, il est nommé directeur d'Oséo Midi-Pyrénées, devenu Bpifrance par la suite.

La banque publique d'investissement a connu une année riche en 2016 en Nouvelle-Aquitaine, soutenant 8.113 entreprises à hauteur de 1,3 Md€. Ce soutien financier a permis, par effet de levier, le déblocage de plus de 2,8 Md€ de financements publics et privés au bénéfice de ces entreprises. En 2016 toujours, 74 % des entreprises financées par Bpifrance en Nouvelle-Aquitaine (interventions en financement et en garantie, soutien à l'innovation, fonds propres...) sont des TPE. "Nous avons injecté en Nouvelle-Aquitaine 57 M€ en innovation, 324 M€ en garantie, 436 M€ en financement, 324 M€ en court terme et 141 M€ au titre du CICE en 2016", résumait ainsi Bruno Heuclin en mars dernier, au moment de présenter le bilan annuel de la structure.