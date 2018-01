Objets connectés : HU&CO va ouvrir une usine à Saint-Jean d'Illac et recrute

Une nouvelle identité et une nouvelle usine en Gironde. Climax Technology, créée en 2002 à Bordeaux, adopte un changement de nom radical en se rebaptisant HU&CO, pour "humain" et "concerné, connecté, confort". Cette évolution, qui s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle, inaugure une année 2018 charnière pour cette entreprise spécialiste "des objets connectés pour la sécurité et le confort des biens et des personnes".

Il s'agit de dispositifs connectés d'alarme, de domotique et d'assistance personnelle installés au domicile via des tiers (banques, assurances, mutuelles, entreprises de sécurité, etc.) mais aussi de solutions dans les domaines de l'e-santé et de la smart city. HU&CO met en avant un parc de 500.000 objets connectés déjà déployés en France et en Europe.

4 lignes d'assemblage à Saint-Jean d'Illac

« 2018 sera une année de transition importante et nous avons ainsi voulu marquer de manière forte ce renouveau. Plus qu'un simple changement de nom, HU&CO est la plus belle expression de notre culture d'entreprise », considère ainsi Romuald Vetro, le président de HU&CO, qui peut appuyer ses projets de développement et de réindustrialisation sur un chiffre d'affaires, dont le montant n'a pas été dévoilé, en progression de +50 % en 2017.

L'entreprise qui est passée de 20 à 30 salariés l'an dernier possède des implantations à Bordeaux (siège social) et Saint-Jean d'Illac (R&D). Ce site accueillera dès cette année une nouvelle usine de production dont la première ligne d'assemblage ouvrira en septembre 2018.

"A terme, ce seront 4 lignes installées pour une capacité de 800.000 objets connectés produits chaque année. Ce projet permettra la création de 50 emplois supplémentaires d'ici 2020 et est soutenu par l'Etat, le conseil régional ainsi que de nombreux partenaires financiers", se félicite HU&CO.

Développement à l'international

HU&CO veut aussi se tourner vers l'export et profitera, notamment, du salon Consummer Electronic Show de Las Vegas, du 9 au 12 janvier 2018, pour se faire connaître à l'international. Elle fait en effet partie des 40 jeunes entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui se rendront sur place au sein d'une délégation régionale.

