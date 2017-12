La stratégie de Betclic Group pour redevenir leader européen

Nicolas Béraud l'avait confié à plusieurs médias fin octobre : Betclic Group avait choisi Bordeaux comme prochain point de chute. Le spécialiste des paris sportifs, hippiques et des jeux d'argent en ligne, avait alors annoncé le transfert à venir de ses bureaux de Paris et de Londres dans la capitale girondine, et la création de 150 emplois localement. Un plan de marche confirmé hier par un communiqué de presse où le groupe indique qu'une cinquantaine de recrutements sont en cours sur 35 types de postes et qu'une centaine de personnes devraient être embauchées sur l'année 2018. L'entreprise a mis sur pied une journée spéciale le 12 janvier prochain dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux Gironde, le Betclic Champions Day, durant laquelle les membres du comité de direction rencontreront des candidats essentiellement orientés technologie mobile : développeurs, data analysts, product designers, marketing... (consulter le site officiel et s'inscrire). Pour Betclic Group, dont l'effectif est monté à un millier de personnes à son âge d'or avant de retomber à 450 aujourd'hui (pour un chiffre d'affaires non communiqué), c'est le début d'une nouvelle étape stratégique que Nicolas Béraud présente en détail.

Vous avez créé Betclic à Londres en 2005 puis vous avez revendu le groupe tout en continuant à le diriger jusqu'à fin 2011. Entre temps vous vous êtes installé à Bordeaux. Pourquoi être revenu aux manettes en début d'année ?

"Lorsque les actionnaires de Betclic Group m'ont proposé de revenir, fin 2016, j'ai trouvé ce qu'on a reproché pendant des années à Bordeaux : une belle endormie. La marque est restée très forte, la base clients est très fidèle, mais la société a loupé le virage du mobile. En 2011 quand j'ai quitté Betclic, 10 % des paris se faisaient sur mobile. Fin 2016, le chiffre était passé à 70 %. Tout le secteur a basculé vers le mobile mais Betclic n'a pas suivi assez rapidement. J'avais expérimenté cette question du mobile avec Triple Fun, la société que j'aie créée à Bordeaux et qui est désormais intégrée au groupe, et le challenge m'a donc intéressé."

Quelle stratégie avez-vous adopté depuis votre retour à la tête du groupe et comment va-t-elle se décliner dans les prochains mois ?

"J'ai rapidement constitué une petite équipe d'une dizaine de personnes, réunissant les différentes composantes des métiers, avec pour mission de développer une nouvelle application avant la reprise du championnat de Ligue 1. Le délai était court mais il a été tenu. Depuis la sortie de la 1re version en août, elle est la plus téléchargée du secteur et la mieux notée par les utilisateurs. L'enjeu, c'est de faire vite et bien. Sur le mobile, on n'a pas le droit à l'erreur, ça doit être clair et simple à utiliser. Sur un site web la donne est différente car tout le monde ou presque a connu des interfaces moches ou mal conçues, la tolérance est plus importante. Dans les prochains mois, je vais donc chercher à monter en interne des équipes agiles et autonomes sur des sujets bien définis."

Pourquoi avoir choisi Bordeaux pour regrouper les bureaux de Londres et de Paris ?

"Mon premier constat a été que l'entreprise était trop éclatée pour mettre en place les structures associant compétences produits et business que je viens de décrire. J'ai donc voulu réunir les équipes. J'ai créé Betclic à Londres donc elle aurait pu être une destination logique mais le Brexit générait trop d'incertitudes, et la suite semble d'ailleurs me donner raison. A Paris, nous étions dans le VIIIe arrondissement, c'était trop cher et il nous fallait de grands bureaux. Le risque de se délocaliser en banlieue, c'est de perdre la moitié des équipes et de tomber sur des locaux pas très sexy. J'ai choisi Bordeaux, où j'ai fait une partie de mes études et où je suis installé depuis plusieurs annés, pour son écosystème numérique très prometteur, son dynamisme intéressant avec l'éclosion de beaucoup de nouvelles entreprises, et où Betclic Group a la possibilité d'être une boîte qui compte. Les bureaux de Paris et Londres y seront transférés ainsi que le siège social. Nous conservons à Malte le service clients, les bookmakers..."

"Plus on sera nombreux et plus on attirera de nouveaux talents"

Ne craignez-vous pas les tensions qui existent en matière de recrutement sur des profils technologiques ?

"Sans parler des acteurs déjà présents, il est vrai qu'OVH s'installe à Bordeaux, Ubisoft vient d'y créer un studio... Un des craintes des salariés du groupe est la suivante : si je déménage et que j'installe à Bordeaux et que ça se passe mal avec Betclic, où vais-je retrouver du boulot ? Plus il y a d'entreprises du numérique et plus ils seront rassurés. Alors oui, on se tirera sans doute un peu la bourre, mais j'ai tendance à penser que plus on sera nombreux et plus on attirera de nouveaux talents. La balance sera positive."

Quels sont les effectifs actuels du groupe à Bordeaux et comment vont-ils évoluer ?

"Aujourd'hui, nous sommes une dizaine à Bordeaux. La vraie arrivée est prévue en avril. D'ici janvier nous saurons qui de nos salariés arrivent à Bordeaux et qui va quitter le groupe. Tout le monde ne suivra pas et la journée du 12 janvier va nous permettre de compléter nos équipes. Une cinquantaine de recrutements sont en cours actuellement et 2018 devrait nous voir embaucher 100 personnes au total à Bordeaux. Concernant notre point de chute, c'est encore en discussions. Nous devrions nous installer dans un premier temps en avril dans le futur espace Mama Works mais ce n'est pas finalisé. Je suis assez fan du quartier des Bassins à flot, de son architecture, de sa proximité avec l'hyper-centre et de l'écosystème dynamique qui s'y crée. A terme nous cherchons un site de 4.000 m2."

Vous donnez la priorité du moment au sujet du mobile. Mais demain ?

"Notre ADN, c'est d'être créateur de fun. Nous suivons donc de près ce qui touche au mobile mais aussi aux autres devices (supports, NDLR), entre autres les enceintes connectées. Google y est avec Google Home, Amazon aussi avec Amazon Echo, Apple y arrive avec Homepod. Demain on peut imaginer regarder un match de football et passer un pari uniquement par la voix. Mais peu importe le device : ce qui comptera toujours, ce sera la qualité de service, qui devra être impeccable, et l'importance de délivrer la meilleure expérience possible. Nous voulons être en pointe en termes de technologies, nous avons par exemple été les premiers à intégrer Face ID, le système de reconnaissance faciale de l'iPhone X. L'utilisateur peut ainsi l'utiliser et n'a plus besoin d'entrer ses codes en se connectant à l'application. Nous avons donc besoin de nouveaux talents sur ces sujets. L'autre enjeu est d'être le plus pertinent possible, par exemple en proposant sur la page d'accueil de l'application les matches qui peuvent vous intéresser sans que vous ayez à faire une recherche ou à renseigner vous-même vos préférences. Nous allons justement muscler l'équipe data sciences dans cette optique."

D'un point de vue purement business, quels sont vos objectifs ? Et comment allez-vous piloter le développement : croissance organique, externe, levée de fonds ?

"Aujourd'hui nous sommes présents dans une vingtaine de pays. En France et au Portugal nous sommes leaders, ailleurs en Europe nous sommes dans le top 10. Nous voulons consolider notre leadership dans ces deux pays et nous renforcer ailleurs. Financièrement parlant, 2017 sera pour le groupe une vraie progression en termes de chiffre d'affaires et de profitabilité. Nous sommes sur le chemin du retour à la croissance profitable. Nous n'avons pas les moyens de faire de grandes vagues d'investissements mais lorsque je suis revenu aux commandes, en début d'année, les actionnaires ont réinvesti. Nous n'avons donc pas besoin de lever des fonds par exemple. Notre croissance sera organique."