Période d'observation prolongée pour Actiplay

Spécialisé dans le data marketing, le groupe coté Actiplay (ex-ConcoursMania) fait face à de sérieuses difficultés matérialisées par un premier mauvais semestre 2017 durant lequel son chiffre d'affaires a reculé de 40,6 % par rapport à la même période en 2016, à 4 M€, et son résultat net plongé à - 8 M€. Actiplay a alors engagé un plan de redressement qui s'est traduit par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde volontaire auprès du tribunal de commerce de Bordeaux, engagée le 5 juillet dernier, ainsi qu'un recentrage express sur des activités stratégiques et l'abandon de celles qui étaient déficitaires.

Une politique de rupture forte qui semble porter ses fruits : Actiplay évoque ce jeudi matin dans un communiqué financier des charges d'exploitation "en très nette réduction" et un recentrage de l'activité encourageant autour de la conquête de profils qualifiés pour les marques. Le groupe, qui a fortement allégé ses effectifs (39 salariés en octobre dernier, contre une petite centaine en 2015), annonce qu'il a demandé et obtenu une prorogation de la période d'observation de six mois, précisant qu'il "envisage de présenter un plan de remboursement pour sortir de cette période avant la fin du premier semestre 2018". Actiplay ajoute également qu'il a conquis de nouveaux clients dans des secteurs qu'il juge clés tels que les médias TV, l'immobilier et les assurances.