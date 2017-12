easyJet ouvre 7 nouvelles lignes à Bordeaux

L'annonce était attendue depuis octobre et c'est chose faite depuis ce mardi 12 octobre. Bastia, Catane, Faro, Héraklion, Londres Southend, Luxembourg et Tel Aviv seront bientôt des routes au départ de la capitale girondine. Ces ouvertures de lignes font suite à l'annonce en octobre dernier de l'ouverture d'une 6e base française à l'aéroport Bordeaux-Mérignac. François Bacchetta, le directeur général France d'easyJet, était venu en personne présenter le projet.

La "phase 2" est donc en marche avant la mise en place effective de la base à la fin mars 2018. À partir de la saison aéroportuaire estivale, les Bordelais vont pouvoir s'envoler à destination de :

Avec ces nouvelles destinations, "easyJet renforce les routes existantes" se réjouit Reginald Otten, le directeur adjoint d'easyJet en France, mais ouvre également de nouvelles liaisons pour l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Parmi ces 7 destinations, Londres Southend, Catane, Luxembourg et Tel Aviv n'étaient pas desservies depuis Bordeaux par d'autres compagnies. La future base de Bordeaux, qui ouvrira ses portes fin mars 2018, permet donc d'aller beaucoup plus loin.

Ces destinations permettront de mettre en vente 400.000 sièges, soit une augmentation de capacité de 21 %. Pour 2018, la capacité totale des 29 lignes permettra à la compagnie britannique de proposer 2,3 millions de sièges.

Cette stratégie commune entre l'aéroport de Bordeaux et easyJet donne de nouvelles perspectives à Pascal Personne, le président du directoire de la SA Aéroport de Bordeaux-Mérignac.

"Pour l'année 2017, nous avons eu une croissance de 26 %, sur un total général d'un peu plus de 400 000 passagers. L'activité low-cost est aussi globalement en belle forme sur l'ensemble de l'aéroport, avec 25 % de croissance sur le mois de novembre et de plus de 11 % pour easyJet. C'est aussi le fruit d'une stratégie d'enrichir d'année en année le réseau de l'aéroport de Bordeaux. Nous avons là de vraies et belles destinations."