Cartégie rachète La Compagnie hyperactive

"A l'inverse des agences de publicité, qui aujourd'hui se dotent d'expertises en données, Cartégie a choisi d'adjoindre à son expertise de la data, les compétences créatives de La Compagnie hyperactive", indique le groupe girondin. Ce dernier prend donc la tendance à rebrousse-poil. Lui-même existe depuis plus de 30 ans, emploie une centaine de personnes et capitalise aujourd'hui des données portant sur 11 millions d'entreprises françaises et 45 millions de profils consommateurs. Fournissant ses services aux marques et aux entreprises dans le cadre de leurs problématiques clients (conquête, activation...), Cartégie est présent à Bruges près de Bordeaux, Paris, Strasbourg et Niort et réalise un chiffre d'affaires de 18 M€ (20 M€ attendus en 2018). En faisant l'acquisition de La Compagnie hyperactive, il met la main sur une des principales agences de communication de la région (35 emplois, 4 M€ de chiffre d'affaires, des bureaux à Bordeaux, Niort et Paris), créée il y a 15 ans et mixant conseil marketing, communication et digital. La brique de la data va désormais s'y ajouter.

"Le monde de l'entreprise est arrivé à un croisement stratégique. L'avenir appartient à ceux qui sauront capitaliser sur la donnée et l'exploiter activement pour performer", jugent les deux parties dans leur communiqué.

"Si les données sont déjà omniprésentes dans les esprits, il est temps d'actionner leur potentiel créatif et business ! Imaginer des applicatifs concrets pour mieux connaître, mieux cibler, mieux vendre. Rejoindre le groupe Cartégie répond pleinement à notre volonté de déployer pour les entreprises une expertise étendue en communication et en transformation numérique. (...) En capitalisant sur la force de la data, nous pouvons mieux adresser nos clients et leurs problématiques, mais aussi anticiper l'acte d'achat grâce à une meilleure connaissance des consommateurs et des prospects", indique Christophe Grelier, directeur général de La Compagnie hyperactive. Rejoint par Régis Barbier, président fondateur du groupe Cartégie : "Il s'agit de réunir créatifs, développeurs, marketers, data scientists ou encore consultants autour de défis communs pour mieux activer le potentiel de nos données."