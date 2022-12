Viticulture : la « cession transmission » de WildCat Packaging à la Caisserie Bordelaise

Le groupe Caisserie Bordelaise, dirigé par Frédéric Despujol, à Libourne (Gironde), vient d'annoncer l'acquisition de la société WildCat Packaging, à Bidart (Pyrénées-Atlantiques/Pays basque), fondée en 2008 par Frédéric Chaput, qui l'a dirigée jusqu'à sa cession en septembre dernier. Le siège de l'entreprise basque a été transféré cette fin d'été en Gironde, à Arveyres, petite ville du Libournais sur l'axe Bordeaux-Libourne.

« Le groupe Caisserie Bordelaise réalise entre 20 et 25 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et emploie près de 150 salariés. Cette entreprise a été créée à la fin du XIXe siècle par deux familles libournaises, les De Lavaud et les Despujol. Elle est implantée dans toutes les régions viticoles clés : la Rive droite, le Médoc et le Sud Gironde. C'est ainsi que nous avons quatre sites : deux à Libourne, un à Saint-Médard-en-Jalles et le quatrième à Cabanac-et-Villagrains, en Sud Gironde, où nous possédons une scierie qui fournit une partie du groupe en caisses en bois », détaille pour La Tribune Frédéric Despujol.

Lire aussiBouteilles en verre : la timide transition verte de l'usine girondine d'O-I Glass en trois questions

Comment mettre un pied dans le luxe

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé mais cette acquisition ressemble d'abord à une opération de transmission patrimoniale, même si Frédéric Chaput, un ancien du groupe LVMH diplômé de Kedge Business School, n'est pas encore d'un âge canonique.

« Quand Frédéric Chaput, le créateur de WildCat Packaging, a pris sa retraite il m'a proposé de prendre la suite. Ce qui fait qu'en réalité c'est une opération de cession-transmission. Notre groupe fait de la caisse bois pour tous types de vins, pour le négoce, la GMS... Tandis que Frédéric Chaput se situe de son côté avec WildCat Packaging sur des créneaux haut et très haut de gamme : il évolue dans le marché du luxe », recadre Frédéric Despujol.

Des emballages de luxe bois et béton !

Cette petite entreprise de pointe travaille à 70 % pour le secteur des vins et spiritueux, mais adresse aussi des secteurs spécifiques du luxe comme les joailliers et certains fabricants de meubles. Avec des packagings aussi rares qu'innovants en forme de cuve, alliant en particulier une structure bois avec une feuille de béton. Autant dire que WildCat Packaging peut aller très loin dans le sur-mesure et fait fabriquer tous ses coffrets par son atelier de Ruffec. Un savoir-faire qui intéresse aussi bien les orfèvres que les constructeurs d'automobiles haut et très haut de gamme.

« WildCat Packaging est bâti sur une forte capacité d'innovation dont l'ADN est centré sur des projets à géométrie variable... Des capacités techniques transverses très élevées lui donnent une forte aptitude à rebondir et à se réinventer constamment... », commente en substance Constance Donadel, directrice de WildCat Packaging qui a été conjointement recrutée par Frédéric Despujol et Frédéric Chaput.

Lire aussiMarketing : en cinq ans Alliance Etiquettes a multiplié son chiffre d'affaires par huit

La société WildCat Packaging dispose d'un outil de production situé à Ruffec, en Charente, et le dirigeant de la Caisserie Bordelaise souligne qu'il va développer des synergies entre les deux entreprises pour pouvoir satisfaire davantage de demandes dans le haut de gamme.

Le vin en caisse en bois c'est la classe « Louis Caisse »

La Caisserie Bordelaise commercialise six millions de caisses en bois par an pour plus d'un millier de clients « parce que beaucoup de propriétés ont un, deux ou trois fournisseurs de caisses », explique Frédéric Despujol. Car, mine de rien, dans le monde du vin la caisse en bois c'est la Rolls du packaging.

« La caisse en bois pour stocker les bouteilles c'est plutôt bordelais. Les autres régions s'y sont mises dans la foulée, il y a une cinquantaine d'années. D'instrument de stockage, la caisse en bois s'est ensuite transformée en support marketing, devenant la marque indiscutable du packaging haut de gamme pour les bouteilles de vin. Intuitivement on se dit que l'a caisse en bois coûte plus cher que celle en carton. Et il est plus risqué d'empiler les caisses de vin en carton les unes sur les autres. Le prestige de la caisse de vin en bois est tel qu'on les récupère », déroule le patron de la Caisserie Bordelaise.

Distinction qui se retrouve dans le jargon des professionnels de l'emballage du vin où cette caisse a gagné ses lettres de noblesse.