Vins de Bordeaux : malgré le stress hydrique le millésime 2022 pourrait s'avérer excellent

Dans sa dernière annonce consacrée au déroulement des vendanges du millésime 2022, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) se montre optimiste. "Un millésime très prometteur attendu à Bordeaux" titre ainsi le CIVB, dont Allan Sichel (famille des négociants) est redevenu le président il y a quelques semaines. Une analyse circonstanciée mais non définitive, puisque les vendanges vont se poursuivre encore quelques jours.

Pour autant, cette première analyse des vendanges recoupe le sentiment exprimé le 26 août dernier dans les colonnes de La Tribune par Dominique Guignard, codirigeant avec ses deux frères Pascal et Bruno de plusieurs domaines, dont Château Roquetaillade Lagrange, en appellation Graves au sud de Bordeaux. Ce dernier n'hésite pas à faire part de sa surprise quant à la forte résistance de la vigne à cet épisode historique de sécheresse et de canicule.

"Des conditions idéales pour atteindre une maturité optimale"

"Le début des vendanges a été un peu avancé mais ce n'est pas la première fois que nous commençons à vendanger à la mi-août. Il fait un temps extraordinaire et tout se passe bien. Les rouges mûrissent, les perspectives sont enthousiasmantes !" déclarait ainsi avec une certaine fougue le 26 août dernier Dominique Guignard, également président du Syndicat viticole des vins des Graves.

Le président des Graves avait alors commencé -le 16 août- les vendanges pour les vins blancs secs, avant de s'attaquer une grosse semaine plus tard aux rouges.

"Les premiers coups de sécateurs ont été donnés pour les crémants et les vins blancs secs, sur les terroirs les plus précoces, à partir du 16 août. Les pluies, à partir de la mi août, ont apporté un nouveau souffle aux vignes de raisins noirs, stimulées en parallèle par l'alternance de journées chaudes et de nuits fraîches. Dans ces conditions idéales pour atteindre une maturité optimale, la récolte en rouge a pu débuter sereinement début septembre avec le merlot, cépage le plus précoce" "a répondu à l'unisson ce mardi 6 septembre le CIVB.



Pour le CIVB ces vendanges sont une victoire de l'anticipation

Contre-coup de la sécheresse, de la chaleur et de la précocité de la vendange, démarrée à partir du 15 août dans le Bordelais pour les vins blancs secs (du déjà vu par le passé), les grains de raisin sont plus concentrés mais aussi plus petits. Ils sont particulièrement sains "avec un bel équilibre entre acidité et fraîcheur" illustre le CIVB. Pour le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux il s'agit-là du résultat d'un travail de fond qui commence à porter ses fruits.

"Bordeaux travaille depuis plus de 20 ans à anticiper et à s'adapter aux évolutions climatiques... L'évolution des connaissances, le travail sur mesure de l'effeuillage et du palissage, l'enherbement des sols, un enracinement profond des vignes, alliés à sa résistance naturelle au stress hydrique, ont ainsi permis aux vignerons de faire face. Dans ces conditions climatiques, l'état sanitaire de l'ensemble du vignoble est excellent" pavoise le CIVB.

Les problèmes climatiques qui se sont enchainés depuis avril avec plus ou moins d'intensité sur le vignoble (gel, grêle, sécheresse, canicule) jouent sur la taille des grains de raisins et un volume annoncé modeste. Mais il est encore possible que ce millésime 2022 flirte avec l'excellence car comme le souligne le CIVB, "de nombreux facteurs de qualité sont au rendez-vous".

