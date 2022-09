Deep Planet propose aux viticulteurs un modèle prédictif pour optimiser leurs rendements

Savoir précisément où et quand vendanger, optimiser son système d'irrigation, surveiller la santé du vignoble... Face à ces grands enjeux qui rythment leur activité, les exploitants viticoles pourraient bien trouver un allié de poids avec VineSignal, la plateforme SaaS (software as a service) développée par Deep Planet. C'est en tout cas le pari qu'ont fait trois chercheurs de l'Université d'Oxford en fondant la cette jeune pousse en 2018, et en lançant une première expérience grandeur nature en 2021, en Australie, avec Pernod Ricard.

Lire aussi« La Winetech doit créer des ponts entre vignerons et startups tout au long de la chaîne de valeur »

Le principe : agréger un maximum de données de toutes natures - satellites, agronomiques, météorologiques, mais aussi intrinsèques au vignoble du client, sur la base des informations fournies par celui-ci (rendement des derniers millésimes, chocs climatiques subis, maladies survenues sur la vigne, etc.), et les intégrer dans un modèle prédictif fondé sur l'intelligence artificielle. Avec à la clé, un rendement optimisé et des économies de coûts grâce à la réduction des échantillonnages manuels et des inspections pré-vendanges.

Des taux de précisions supérieurs à 90%

Sur son site, l'entreprise affiche ainsi des précisions de prédiction de rendement "de 95 % pour le shiraz [variété australienne de la syrah], 94 % pour le cabernet et le merlot, 92 % pour le sauvignon blanc, 91 % pour le chardonnay et supérieures à 90 % pour toutes les principales variétés".

"Nous proposons trois types de contrats", précise à La Tribune Christopher Pang directeur commercial France de Deep Planet : "le premier, le plus basique, facturé 30 euros/ha/an, permet déjà de surveiller chaque semaine la santé de la vigne et son taux d'humidité, mais aussi d'avoir une prédiction du rendement au regard des données de la saison précédente."

Quant à l'offre la plus complète, à 120 €/ha/an, elle assure une personnalisation poussée de l'analyse prédictive, fondée sur un historique plus riche, un recours à des images de haute résolution et une intégration de multiples données propres au vignoble du client.

Lire aussiLa transition technologique des vignobles contrariée par les aléas climatiques

Un appel au challenge

Et pour convaincre de potentiels clients à faire appel à ses services, la startup propose de relever ce qu'elle appelle un challenge de rendement :

"Les viticulteurs intéressés peuvent nous envoyer le zonage de leurs parcelles, ou même seulement leur plan cadastral, et leurs données de rendement de 2015 à 2018", détaille Christopher Pang. "Nous faisons ensuite tourner notre modèle pour produire un prédictif de 2019, qu'ils peuvent comparer au réel."

Soutenue par l'ESA (Agence spatiale européenne), et déjà à l'œuvre sur 50.000 hectares auprès d'une soixantaine de clients à l'international, Deep Planet entend aujourd'hui se positionner sur le marché français. Elle est l'une des premières jeunes entreprises à avoir intégré l'incubateur Bernard Magrez Startup Win, dès 2021, et travaille d'ores et déjà avec "cinq à dix producteurs français", assure Christopher Pang sans plus de précision, parmi lesquels les châteaux Pape Clément et Haut-Bailly. "Nous comptons recruter en France", annonce d'ailleurs le directeur commercial, en quête de profils R&D.

Lire aussiNetCarbon propose aux agriculteurs de valoriser le CO2 capté par leurs terres