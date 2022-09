À Bordeaux, Larraqué Vins International prend le contrôle de Maison Cheval Quancard

Le montant du rachat annoncé le 29 août de Maison Cheval Quancard, à Carbon-Blanc (Bordeaux Métropole), par le groupe familial Larraqué Vins International (LVI), à Saint-André-de-Cubzac (Gironde) n'a pas été dévoilé mais s'est forcément compté en dizaines de millions d'euros. La fusion de ces deux maisons familiales de négoce, signée en réalité le 29 juillet, crée un nouvel ensemble qui devrait générer un chiffre d'affaires d'un peu plus de 70 millions d'euros au titre de l'année 2022.

Ce qui va placer la nouvelle entité, dirigée par Pierre-Jean Larraqué, dans la partie haute du classement des 300 maisons de négoce en vin du vignoble bordelais filière qui, selon Bordeaux Négoce, emploient un total de 4.000 personnes pour un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros (2020). Pour être plus précis, 45 entreprises de cette filière réalisent 88 % du chiffre d'affaires global. Et d'autre part seulement neuf maisons de négoce réaliseraient plus de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui situe le groupe LVI avec son nouveau format dans la partie haute du classement.

Grâce à Cheval Quancard, LVI sera plus proche des cavistes

A l'instar de très nombreuses maisons de négoce bordelaises, Larrivé comme Cheval Quancard, ne se contentent pas de vendre du vin de divers domaines mais possèdent elles aussi leurs propres châteaux. C'est ainsi que le groupe acheteur va récupérer cinq propriétés qui appartenaient à Cheval Quancard, ce qui porte à onze le nombre de châteaux désormais possédés par LVI, souligne-t-on chez Larrivé Vins International. Viennent ensuite les domaines qui travaillaient auparavant en exclusivité avec l'une ou l'autre de ces deux maisons, dont huit châteaux du côté de Cheval Quancard.

Cette acquisition va permettre au groupe LVI d'élargir la palette de ses marchés. Très bien implanté dans la GMS (grandes et moyennes surfaces) en France mais aussi bien présent à l'export (Afrique, Europe...), LVI va, grâce à Cheval Quancard renforcer ses positions dans le secteur de la consommation hors foyer (CHR/cavistes; restaurateurs...) et le grand export, sans oublier l'Europe du Nord. D'autre part, avec l'acquisition de Cheval Quancard, LVI récupère l'une des plus puissantes marques commerciales de vin en France : la Cuvée Hortense.

"C'est l'une des dix marques de vin les plus importantes dans la GMS en France, selon le panel Iri. Elle est numéro un pour les productions de l'Entre-Deux-Mers, toutes catégories confondues, en rouge, rosé, clairet, etc. Ce qui est d'autant plus intéressant que LVI disposait déjà de l'une des dix marques leader du vin en France, dans les Bordeaux Supérieurs, avec Haussmann Baron Eugène", éclaire pour La Tribune Grégoire Delangre-Haussmann, en charge de la communication de LVI.

En rachetant Cheval Quancard le groupe LVI, qui campait aux portes de Bordeaux Métropole, dispose désormais d'un site métropolitain qui s'étend sur la bagatelle de 8,6 hectares où Pierre-Jean Larraqué a décidé de transférer le siège social et l'ensemble de ses équipes. Une très importante opération qui, selon certaines sources, devrait mobiliser près de 20 millions d'investissements.

