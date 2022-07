Dans le Bordelais, le Syndicat viticole des Graves a désigné ses nouveaux ambassadeurs

Le Syndicat viticole des Graves représente une appellation d'origine contrôlée (AOC) bordelaise très étendue, qui s'étire du nord-ouest de l'agglomération bordelaise, au Haillan, pour aller déborder la totalité de l'appellation de Sauternes, au sud du département. Présidé par Dominique Guignard, ce syndicat viticole a lancé en 2021 un nouveau label baptisé « Ambassadeurs de Graves », pour gagner en visibilité sur les marchés. La stratégie du syndicat consiste notamment à se rapprocher des consommateurs en associant un panel de ces derniers à la sélection des vins labelisés.

"Pour la première fois dans le monde du vin en France, le jury n'est pas composé de professionnels mais bien de consommateurs qui sont choisis avec soin pour être représentatifs. Ils boivent du vin bien sûr, en achètent et se dirigent généralement vers une gamme de prix qui nous correspond. Bref de vrais clients auxquels on demande simplement leur avis", résume ainsi Dominique Guignard.

Les "Ambassadeurs de Graves" cuvée 2022

Cette sélection 2022 se compose de dix propriétés en Graves rouges 2020 et Graves blancs 2021 qui s'inscrivent, précise le syndicat, dans une démarche d'excellence quant à la maîtrise irréprochable du processus de vinification ; le respect de la vigne, de la nature et de l'environnement ; la capacité à accueillir du public dans les meilleures conditions.

Les dix propriétés labélisées sont : Château Moutin, Château Martignac et Château de Portets, tous trois à Portets, Château Lagrange et Château Tourteau Chollet, à Arbanats, Château Chantegrive, à Podensac, Château de Cérons, à Cérons, Clos Floridène, à Pujol-sur-Ciron, Château Roquetaillade La Grange, à Mazères, et Château La Rose Sarron, à Saint-Pierre-de-Mons.

