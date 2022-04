Inno'vin chef d'orchestre de la future Alliance européenne des clusters vitivinicoles

L'Alliance stratégique des clusters vitivinicoles européens pour l'innovation (Wica) est sur les rails. Et c'est Inno'Vin, cluster néo-aquitain de la filière installé à Villenave-d'Ornon à Bordeaux Métropole, qui en coordonne la structuration, aux côtés de ses homologues espagnols, italiens et portugais. Les quatre partenaires ont en effet remporté en septembre 2021 un appel à projets émis par la Commission européenne pour favoriser l'internationalisation des clusters. Financés à hauteur de 600.000 euros, ils ont désormais trois ans pour bâtir cette alliance, dans le cadre du projet Epawi, pour European partnership for auxiliary wine industry innovation).

"Ce projet est né de notre volonté commune de partager les innovations développées par les acteurs de la filière dans nos régions respectives, pour faire face, notamment, au réchauffement climatique", explique à La Tribune Gilles Brianceau, directeur d'Inno'vin.

Le cluster, qui a recruté à l'automne dernier une collaboratrice pour mener à bien le projet, s'attèle donc à organiser "la première étape" à mettre en œuvre : "identifier les enjeux d'innovation particulièrement prégnants auxquels font face les producteurs, mais aussi les fournisseurs, partout en Europe". Sachant que deux grandes problématiques se dessinent déjà : l'adaptation des systèmes de production face aux aléas climatiques ou à la contrainte réglementaires, et l'amélioration de l'offre de formation pour contrer les difficultés de recrutement.

Valoriser une filière européenne à l'international

Passée cette première phase, il s'agira "d'aller chercher des réponses technologiques potentielles, élaborées éventuellement dans d'autres secteurs d'activités, et de voir comment les adapter aux secteur viticole", poursuit Gilles Brianceau. Pour, in fine, "pousser ces innovations à l'international, en dehors de l'Union européenne, sur les marchés cibles que sont les Etats-Unis et l'Amérique du sud".

"Pour l'heure, nous en sommes au tout début : il nous faut construire progressivement une association de clusters, pour faire vivre ce partenariat au-delà du projet Epawi", explique le directeur d'Inno'vin. "Nous sommes en train de réfléchir à la structure de cette alliance, à sa gouvernance, à son financement aussi." Une fois opérationnelle, cette future alliance "jouera un rôle d'intermédiation entre les acteurs, et pourra les accompagner, par exemple, dans la recherche de financements européens".

Mais déjà, des premières perspectives de collaboration émergent entre les fondateurs du projet. "Le cluster catalan Innovi est en train de monter une école de taille, et ils sont très intéressés par la solution E-Cab que nous avons développée au sein du consortium d'acteurs néo-aquitains [un simulateur de conduite en réalité virtuelle pour former les conducteurs de machine à vendanger], qu'ils pourraient adapter à leurs besoins", illustre Gilles Brianceau. L'illustration parfaite des types de synergies que la future alliance devrait encourager.

