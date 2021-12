Vins de Bordeaux : les treize premiers professionnels bordelais labélisés RSE

Le 12e Forum environnemental des vins de Bordeaux qui s'est tenu le 7 décembre dernier a été marqué par un événement : la présentation des premiers labellisés RSE (Responsabilité sociale des entreprises) du vignoble bordelais. Au nombre de treize, il s'agit aussi bien d'exploitations viticoles, que d'entreprises ou de maisons de négoce. Le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) entend recadrer l'enjeu de cette évolution.

"Engagée depuis plus de 30 ans dans une démarche de progrès environnemental, la filière du vin de Bordeaux va plus loin avec la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE)", souligne ainsi l'interprofession.

Il n'est pas inutile de rappeler que le Forum environnemental des vins de Bordeaux s'inscrit dans la démarche "Bordeaux cultivons demain".

Pour certains de ses défenseurs, le vignoble bordelais focaliserait sur lui la quasi-totalité des attaques écologistes menées en France contre l'usage des pesticides dans la culture de la vigne, alimentant un inépuisable « Bordeaux bashing » ... Exagéré ? Sans doute. En tout cas avec ce forum, le CIVB peut montrer qu'il ne s'intéresse pas aux questions environnementales que depuis hier.

Ainsi ce forum peut être compris comme faisant partie des réponses que l'interprofession bordelaise entend apporter aux questions environnementales les plus pressantes. D'autant que, pour être validées, les labellisations RSE doivent passer par les fourches caudines du Bureau Veritas. Avec "Bordeaux cultivons demain", les viticulteurs entendent arriver à diminuer la quantité d'intrants phytosanitaires utilisés dans le vignoble, mais aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre pour s'orienter vers la neutralité carbone.

Selon une étude menée par le Syndicat viticole de Blaye Côtes de Bordeaux auprès de ses adhérents, 85 % du vignoble blayais est certifié par une démarche environnementale (agriculture biologique, HVE, Terra Vitis ou Agriconfiance). Dans le détail, 23 % des exploitations sont en agriculture biologique et 13 % sont en conversion vers l'agriculture biologique tandis que 59 % des exploitations sont certifiées HVE (Haute valeur environnementale). En comparaison, en 2020, la moyenne du vignoble bordelais se situait à 65 %, selon le CIVB. La même année, 17% des surfaces viticoles françaises étaient engagées ou certifiées en bio, selon l'Agence du bio, et la moyenne agricole nationale était, elle, à 9.5 %, selon le ministère de l'Agriculture. Au sein des vins de Bordeaux, l'appellation Blaye Côtes de Bordeaux compte 400 viticulteurs qui cultivent 5.900 hectares de vigne sur la rive droite de la Gironde.

"Pour les professionnels du vin, il s'agit d'obtenir un diagnostic, d'identifier les intrants contre lesquels il faut lutter. Le référentiel va fixer des objectifs à suivre en termes de développement durable et permettre la mise en place des indicateurs nécessaires. A la suite de quoi il sera possible de se situer : voilà ce que j'ai fait et ce que je dois faire pour m'améliorer... Hormis les nouvelles espèces de vigne résistantes aux maladies (comme le mildiou ou l'oïdium -Ndlr), il faut traiter. Mais en ayant l'impact le plus minime possible sur l'environnement. De moins de 30 % il y a 50 ans, le biocontrôle représentent désormais 55 % des interventions", évalue Marie-Christine Dufour.