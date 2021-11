Disparition de Christian Pèes, pendant vingt ans président du groupe coopératif Euralis

Figure emblématique d'Euralis, à Pau, une locomotive de la coopération agricole en Aquitaine, avec 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 5.275 salariés, qu'il a présidé sans accroc de 2000 à 2021, Christian Pèes est décédé le 30 octobre dernier à l'âge de 64 ans, des suites d'une longue maladie. Etudiant en géographie à l'université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA), Christian Pèes avait dû prendre prématurément la tête de l'exploitation familiale à Athos-Aspis (Pyrénées-Atlantiques/Béarn) suite à la mort de son père, comme il l'avait raconté lors d'un petit déjeuner organisé par La Tribune.

Spécialisé dans la culture du maïs et du soja, Christian Pèes "a engagé Euralis dans un virage stratégique fort en faisant émerger un leader semencier européen et un leader de la gastronomie en France et à l'international" comme le souligne la direction du groupe coopératif béarnais, dont Christophe Congues est le président depuis février 2021.