Vins de Bordeaux : Alerte aux toxiques saura mercredi si l'appel à sa condamnation est cassé

Valérie Murat, porte-parole et présidente de l'association girondine Alerte aux toxiques, a fait appel le 25 février dernier de la condamnation de l'association à 125.000 euros d'amende par le tribunal judiciaire de Libourne, qui a jugé que les propos publiés par Alerte aux toxiques au sujet de la qualité des vins de Bordeaux labellisés "Haute valeur environnementale" (HVE), testés en laboratoire, sont "dénigrants et constituent une faute" vis-à-vis des vins de Bordeaux.

Lire aussi 2 mnVins de Bordeaux : l'association Alerte aux toxiques condamnée pour dénigrement

Elle saura ce mercredi 13 octobre à 10 heures si la cour d'appel de Bordeaux valide sa demande d'appel ou si au contraire elle suit la requête des plaignants, au premier rang desquels le CIVB, qui demandent à ce que cet appel soit radié. Au motif que Valérie Murat, qui représente l'association, ne s'est pas encore acquittée de la peine d'amende. L'appel de cette condamnation n'était pas suspensif et Valérie Murat a dû commencer à régler une partie de cette énorme amende, dont 100.000 euros dus au CIVB, qui ne communique pas sur ce dossier.

La Confédération paysanne et EELV Gironde à la défense

Valérie Murat a toujours dit que cette condamnation entraînerait sa mort sociale et qu'elle n'avait pas les moyens de payer. Ses soutiens se mobilisent, en particulier la Confédération paysanne de Gironde et la formation politique Europe Ecologie Les Verts (EELV) Gironde. Rappelons que l'association a été condamnée pour avoir publié les résultats de l'analyse en laboratoire d'échantillons de vins de Bordeaux labellisés "Haute valeur environnementale". Ce qui a valu à Valérie Murat, qui se considère comme une lanceuse d'alerte, d'être condamnée pour dénigrement, c'est-à-dire comme ayant commis une attaque visant à saper la notoriété commerciale d'un produit, et non pour diffamation.

"Le CIVB réclame 125.000 euros à Alerte aux toxiques et Valérie Murat pour avoir analysé des vins issus de la « Haute valeur environnementale » et commenté les résultats. La Confédération paysanne de Gironde avait surtout l'habitude de venir se constituer partie civile dans des fraudes impliquant des responsables professionnels, souvent membres du CIVB. La question posée aujourd'hui devant le tribunal est de savoir si, faute de pouvoir aligner instantanément une telle somme, on perd le droit de se défendre devant la justice, dans la patrie des droits de l'Homme", attaque la Confédération paysanne.

Lire aussi 7 mnAlerte aux toxiques : pourquoi le verdict de Libourne pourrait changer la perception du HVE

EELV Gironde de son côté dénonce une volonté de réduire au silence Valérie Murat.

"Les écologistes ont toujours exhorté les acteurs de la filière à s'engager dans une amélioration profonde de leurs pratiques et à l'abandon complet des pesticides. Ce n'est pas en attaquant les lanceurs d'alertes que la confiance des consommateurs sera rétablie ni même maintenant en essayant de leur refuser que l'affaire soit réexaminée. Rappelons que la certification HVE n'interdit pas dans son cahier des charges l'utilisation de pesticides de synthèse", déroule en particulier le parti politique girondin.

Lire aussi 10 mnComment décarboner son activité économique ? Mode d'emploi avec EthicDrinks