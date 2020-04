Vinexpo à l'offensive malgré la pandémie de coronavirus

Finalement Vinexpo Hongkong n'aura pas lieu en 2020. Après que la date de cette manifestation a été repoussée une première fois, passant du 26 au 28 mai à une séquence calée du 8 au 10 juillet 2020, elle est désormais programmée du 23 au 25 février 2021. Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux Gironde, créatrice de Vinexpo, l'avait fait savoir il y a plusieurs semaines : les assureurs étaient décidés à ne couvrir aucun des participants tentés par un voyage à Hongkong en pleine pandémie de coronavirus. Et de fait, en plus de cette menace, la plupart des avions civils sont cloués au sol et plus aucune compagnie aérienne ne fonctionne normalement.

Lire aussi : Déjà affaibli, le vignoble de Bordeaux doit survivre à un fléau inédit : le Covid-19 (1/5)

Carrie Lam, la cheffe de la région spéciale de Hongkong, semble s'être jusqu'au bout accrochée à l'idée de pouvoir organiser cette manifestation prestigieuse et très porteuse en chiffre d'affaires sur son territoire. Une volonté à laquelle les Bordelais pouvaient difficilement s'opposer, Hongkong restant la carte d'or du vignoble de Bordeaux en Asie, avec les plus fortes ventes en valeur à l'export.

Ce réajustement risque néanmoins de faire grincer quelques dents dans l'ancienne colonie britannique puisque, même si les deux villes sont distantes de plus de 1.000 km, Vinexpo a décidé de se maintenir pour sa deuxième édition à Shanghai, du 21 au 23 octobre 2020. Un pari qui n'est pas sans risque dans le contexte sanitaire actuel.

Patrick Seguin avait également averti dès le début du mois de février que la première édition de Vinexpo organisée à Paris avec Comexposium, sous le nom de Wine Paris-Vinexpo Paris, allait souffrir puisque « 240 acheteurs asiatiques » avait annoncé qu'ils ne se rendraient pas dans la capitale de France. Ce qui a sans doute convaincu les Bordelais d'organiser la deuxième édition de Wine Paris-Vinexpo Paris du 15 au 17 février 2021, juste avant celle de Hongkong.

Aller chercher les clients où ils sont

Dans une interview à notre confrère Jean-Pierre Stahl, de France 3, dans son blog « Côté châteaux », Rodolphe Lameyse, directeur général de Vinexpo, explique indirectement pourquoi, confirmant ainsi que l'avertissement lancé en février dernier par Patrick Seguin est toujours d'actualité.

"Certes c'est un moment concentré, en 2021 on sera pied au plancher pour regonfler les carnets de commande. Les acheteurs d'Asie ou des Etats-Unis ne viendront pas en Europe, c'est à nous de faire l'effort et il va falloir permettre à nos clients d'aller sur ces territoires", éclaire ainsi le DG, confirmant que Wine Paris-Vinexpo Paris n'accueillera à nouveau aucun acheteur venu d'Asie en 2021.

Avec le Vinexpo Tour 2020-2021 lancé par Rodolphe Lameyse, il s'agit d'accompagner les acteurs de la filière vin de Bordeaux non seulement en Asie, mais aussi aux Etats-Unis, avec Vinexpo New-York, en mars 2021, tout en maintenant Vinexpo Bordeaux, en juin 2021. Personne ne peut dire encore si d'ici là les frontières de l'Espace de Schengen auront été rouvertes. En attendant, Vinexpo a décidé de monter au créneau et de se montrer entreprenant, autrement-dit de parier sur l'ouverture.

Les étapes du Vinexpo Tour 2020-2021 :

Shanghai du 21 au 23 octobre 2020

Paris du 15 au 17 février 2021

Hongkong du 23 au 25 février 2021

New-York début mars 2021

Bordeaux en juin 2021

///////////////////////////

La semaine dernière, La Tribune a pris le pouls du vignoble bordelais dans une série de cinq articles à retrouver ici :