Vin de Bordeaux : face à Trump le CIVB en appelle à la mobilisation des élus

Bernard Farges (Crédits : Agence Appa)

C'est plus que sûr : les vignerons français en général et bordelais en particulier ne veulent plus être les victimes expiatoires de la lutte industrielle entre la France et les Etats-Unis. Le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, l'a compris et accordé son soutien à une motion d'appui à la filière qui devait être votée cet après-midi.