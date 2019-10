Les vedettes 2019 du Salon des Outsiders, entre Clos Manou et Chante Cocotte

La 7e édition du Salon des Outsiders du guide Quarin, organisé par le critique bordelais Jean-Marc Quarin, consacré aux vins qui gagnent à être connus pour leur rapport qualité/prix, aura lieu les 15 et 16 novembre prochains, avec un dîner inaugural le 14 novembre, dans les salons du prestigieux Shangri-La Hôtel Paris. Jean-Marc Quarin, qui a participé au jury du dernier La Tribune Wine's Forum, à Bordeaux, a sélectionné pour la « grande dégustation » de cette 7e édition 44 crus, dont 14 rouges en Bordeaux rive gauche, 17 rouges en Bordeaux rive droite, 5 crus hors Bordeaux et 8 blancs. Côté Bordeaux rive gauche Jean-Marc Quarin dévoile son joyau personnel, le Clos Manou, un château situé à Saint-Christoly-de-Médoc, dirigé par Françoise et Stéphane Dief, qui ont fait leur première vinification dans leur garage en 1998...

"C'est le père de tous les Outsiders, le cru où j'ai défini ce concept. Non seulement ce vin est excellent, mais il prouve que le travail des hommes constitue un second terroir tout aussi important que le premier dans l'élaboration de la qualité. Un must have" s'enthousiasme ainsi Jean-Marc Quarin.