Viticulture : 73,6 M€ pour le projet Vitirev de fin des pesticides en Nouvelle-Aquitaine

Alors que Béatrice de François, la maire (PS) de Parempuyre a pris un arrêté anti-pesticides sur sa commune et que le président du Conseil départemental a décidé de se saisir également du sujet, un nouveau pas en avant vers la sortie des pesticides en viticulture est intervenu ce 16 septembre 2019 et à l'échelle de toute la Nouvelle-Aquitaine cette fois. Le projet "Innovons pour des territoires viticoles respectueux de l'environnement" pilotée par le Conseil régional et de nombreux partenaires (*) a été retenu parmi les 24 lauréats de l'appel à projet national "Territoires d'innovations" qui se partageront une enveloppe de 450 M€ prévue dans le cadre du programme d'investissements d'avenir (PIA).

Sortir des pesticides d'ici à 2030

Baptisée Vitirev, cette démarche collective agrège tous les vignobles régionaux et plus de 130 partenaires autour d'un objectif ambitieux : accompagner la sortie des pesticides dans la viticulture et faire émerger des pratiques respectueuses de l'environnement "tout en restant à horizon 2030 une terre viticole dynamique et attractive pour ses habitants, les entreprises et leurs salariés, ainsi que pour les touristes attirés par cette destination".

Parmi les partenaires figurent les professionnels de la filière, les collectivités territoriales et associations locales, ainsi que les acteurs de l'innovation et de la recherche de Nouvelle-Aquitaine dont 14 laboratoires d'innovation territoriale. La genèse de ce projet ambitieux remonte à début 2018. Ce programme bénéficiera d'une aide financière conséquente à hauteur de 73,6 M€.

Par ailleurs, parmi les 24 "territoires d'innovation" retenus en France deux autres sont situés en Nouvelle-Aquitaine :

La démarche "Territoire zéro carbone" initiée à La Rochelle associe 130 partenaires publics et privés dont la communauté d'agglomération et la ville de La Rochelle, l'Université de La Rochelle, le Port Atlantique La Rochelle, Atlantech, les intercommunalités du pôle métropolitain Centre Atlantique, la communauté de communes de l'Ile de Ré, le parc naturel régional du Marais Poitevin et le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Objectif : obtenir en 2040 un bilan carbone neutre sur ce territoire littoral en devenant un laboratoire grandeur nature. Cela passera par de mobilités douces, des rénovations énergétiques des logements et des bâtiments tertiaires, l'autoconsommation d'énergies renouvelables, la restauration des zones humides, les projets d'écologie industrielle, l'économie circulaire. Ce plan d'actions "Territoire zéro carbone", dont le coût est chiffré à 82 M€, bénéficiera d'une aide de 25 M€ dans le cadre de cet appel à projets.

La démarche "Ambition Pyrénées" portée par le Département des Pyrénées-Atlantiques associe une cinquantaine de partenaires publics et privés autour de l'écosystème pyrénéen en Béarn, Bigorre et Pays basque. Les déclinaisons sont multiples puisque le programme, qui recevra une aide de l'Etat de 24 M€, vise des innovations en matière écologique, énergétique, agro-écologique mais aussi technologique et socio-économique.

(*) Le comité de pilotage de Vitirev est composé de représentants des structures suivantes : Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB), Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC), Interprofession des vins de Bergerac et de Duras (IVBD), Interprofession des vins du Sud-Ouest (IVSO), Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV), Institut national de la recherche agronomique (Inra), Bordeaux sciences agro (BSA), Institut français de la vigne et du vin (IFV), Chambre d'agriculture régionale et Gironde, Cluster Inno'vin, pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest innovation, Ategeri et Draaf.