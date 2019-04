Vinexpo a un nouveau directeur général

Le 16 avril prochain, Vinexpo sera à nouveau dotée d'un directeur général. La société, filiale de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde, faisait sans depuis le départ du précédent à occuper ce poste, Guillaume Deglise. Rodolphe Lameyse est appelé à le remplacer. Précédemment basé à Singapour, il dirigeait pour le compte du Groupe Informa le portefeuille Food & Hotel Asia, "le plus gros salon professionnel en Asie dédié à l'industrie Food - Beverage- Hotel Equipment", précise Vinexpo, qui loue le fait qu'il soit "habitué à évoluer dans des environnements internationaux et concurrentiels" ainsi que son "expertise des salons et des conférences ainsi que son expérience en marketing".

"Vinexpo s'est développé grâce à la qualité de l'offre présentée sur chacun des salons, la pertinence de ses contenus et la performance business qui y est délivrée. Nous continuerons, ensemble, à déployer les salons Vinexpo, en France et à l'étranger, et apporter des solutions à nos clients, afin d'affirmer notre rôle de leader global auprès de tous les acteurs de la filière mondiale du vin et des spiritueux", ajoute Rodolphe Lameyse dans le communiqué qui officialise son recrutement.

Rodolphe Lameyse, nouveau DG de Vinexpo (photo crédit Vinexpo)

2019, une année de relance à Bordeaux

Le profil n'est pas si surprenant à bien y regarder : âgé de 46 ans, il est diplômé de Kedge Business School Bordeaux (qui s'appelait alors Sup de co), par ailleurs... filiale de la CCI Bordeaux Gironde elle aussi. Rodolphe Lameyse est un fin connaisseur de l'univers des salons passé chez Reed Midem France (organisations d'événements BtoB) avant de prendre la direction de Singapour en 2014 pour y diriger une société de conseil dans l'industrie des salons puis de rejoindre le Groupe Informa. Cette expertise sera utile pour redonner du lustre à Vinexpo dans un contexte mondial hyper-concurrentiel. Les salons Vinexpo, dont Bordeaux reste le fer de lance, ont aussi lieu à Hong Kong, New York, et prochainement Shanghai et Paris, en plus d'un événement itinérant dans les vignobles du monde, Vinexpo Explorer. Né en 1981 à Bordeaux, Vinexpo s'est progressivement affirmé comme l'événement professionnel leader mondial pour la filière vins et spiritueux, avant de se voir progressivement rattrapé par une concurrence très forte. Si bien que sur les rives de la Garonne, on parle depuis plusieurs années d'essoufflement et de besoin de renouvellement. La société et la CCI Bordeaux Gironde préparent une édition 2019 à Bordeaux, du 13 au 16 mai, complètement revue, qui change de stratégie en misant sur les segments du premium et du symposium. Vinexpo Bordeaux accueille habituellement 2.000 exposants venus de tous les coins du monde, des acheteurs en provenance de 150 pays et 850 journalistes de 45 nationalités notamment. Le groupe Vinexpo réalise un chiffre d'affaires direct de 17 M€ environ pour un effectif d'une trentaine de salariés.

