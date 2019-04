Le groupe Maïsadour se dote d’une branche activités végétales

Le groupe coopératif agricole et agroalimentaire Maïsadour, présidé par Michel Prugue, à Haut-Mauco (Landes), qui regroupe 8.000 agriculteurs et a réalisé l'an dernier 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec 5.439 salariés, annonce la création d'une branche filières végétales ainsi qu'un changement d'organisation. Régis Fournier, directeur général de Mas Seeds : l'ancien Maïsadour Semences, qui a changé de nom en avril 2018, prend ainsi la tête d'une nouvelle branche d'activité du groupe landais, qui va chapeauter, en plus de l'activité semences, l'ensemble des productions végétales du groupe coopératif. Régis Fournier, qui est également directeur du développement international de Maïsadour, reprend ainsi les fonctions de directeur des productions végétales de Michel Montet, qui fera valoir ses droits à la retraite en juillet 2019.

"Cette nouvelle organisation a pour vocation de servir les ambitions de la coopérative et de sa filiale Mas Seeds. Elle permettra d'accélérer le déploiement des programmes en cours, de créer encore plus de synergies avec nos partenaires en France et à l'international, de renforcer nos bases dans le Sud-Ouest, où nous avons nos racines, notre siège, notre principale station R&D, notre plus grande usine et notre réseau de production historique", déroule Régis Fournier.

La direction générale de Mas Seeds est prise par un nouvel entrant, Jacques Groison, diplômé de l'école polytechnique Polytech Montpellier, également ingénieur en sciences et technologies des industries alimentaires, qui arrive de Syngenta, groupe agro-chimique dont le siège se trouve à Bâle (Suisse).