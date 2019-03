Agro Sud-Ouest Innovation finit de digérer son changement de taille

Agri Sud-Ouest Innovation a organisé ce lundi matin une conférence de presse au nouveau siège du Crédit agricole d'Aquitaine, aux Bassins à flot à Bordeaux, notamment pour présenter son "12e Printemps", qui a lieu jeudi 21 mars au solarium de Gradignan (Bordeaux Métropole). Ce pôle de compétitivité, créé en 2007 en Midi-Pyrénées, à Toulouse, puis étendu en 2012 à l'Aquitaine, est centré depuis l'origine sur le soutien à l'innovation dans l'agriculture et l'agroalimentaire et organise son printemps un an sur deux à Toulouse ou Bordeaux. Le thème de cette 12e édition du Printemps Agri Sud-Ouest Innovation est : "La responsabilité sociétale des entreprises, facteur d'innovation dans le monde agricole ?".

Pour répondre à cette question, le pôle de compétitivité a fait appel à deux grands témoins : Pascale Hebel, directrice du département consommation du Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) et Pierre Philippe, directeur général de la cave des Vignerons de Buzet, également président de la commission RSE de Coop de France.

"Ce n'est pas un thème complètement nouveau, puisqu'il a déjà été abordé par de nombreuses structures, dont l'Aria (association régionale des industries alimentaires - Ndlr). Mais ce thème de la RSE reste toujours intéressant car il introduit dans la thématique de l'agro-chaîne la question des besoins sociétaux, des consommateurs, et qu'il peut permettre d'innover. C'est la raison pour laquelle nous invitons Pierre Philippe, qui mène une politique très ambitieuse dans ce domaine qui a permis à la cave des Vignerons de Buzet d'être labélisée entreprise exemplaire dans le cadre de la certification Iso 26.000 (responsabilité sociétale -Ndlr)" a expliqué ce lundi matin Fernando Leal-Calderon, directeur de l'Ecole nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique (ENSCBP) de Bordeaux, vice-président d'Agri Sud-Ouest Innovation.

Conclusion d'un partenariat à la demande de l'Etat

Le pôle de compétitivité, dont le président, Daniel Segonds, ne pouvait être présent à Bordeaux, a également présenté son bilan 2018. Une année charnière puisqu'avec la fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes d'un côté, qui a donné la région Nouvelle-Aquitaine, et celle de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, de l'autre, qui a produit l'Occitanie, le territoire couvert à l'origine par le pôle de compétitivité a littéralement explosé, passant de 13 à 25 départements.

"Notre équipe a elle aussi évolué. Le nombre de ses permanents a été porté de 9 à 16. Notre réseau de proximité s'est également renforcé, avec 22 relais, qui sont souvent des chambres consulaires. Nous avons également renforcé nos partenariats avec les écosystèmes de l'innovation, qu'il s'agisse des Satt (sociétés d'accélération du transfert de technologies, qui appartiennent aux universités), des centres techniques ou des clusters régionaux. Nous avons également conclu, à la demande de l'Etat, un partenariat stratégique avec Valorial, un pôle de compétitivité tourné vers les consommateurs, qui regroupe les régions Bretagne, Normandie et Pays-de-la-Loire. Ce qui fait que nous couvrons un spectre très large. Et puis l'an dernier nous avons répondu à l'appel à projet européen Diva" a rembobiné Vincent Costes, directeur général du pôle.

Forte remontée du montant des recettes

Agri Sud-Ouest Innovation compte aujourd'hui 415 adhérents, parmi lesquels 309 entreprises, contre 289 fin 2017, soit une progression de +6,4 %. Sachant que si les grands groupes coopératifs, comme Maïsadour ou Euralis adhèrent au pôle de compétitivité, 83 % des adhérents sont de très petites, petites et moyennes entreprises (TPE/PME), souligne la direction. Les adhérents néo-aquitains représentent 31,3 % de l'ensemble du pôle de compétitivité.

Les nouvelles régions sont nées en 2016 et elles se sont graduellement intégrées au pôle, à commencer par Limousin et Poitou-Charentes, puis ensuite Languedoc-Roussillon, via le pôle Qualimed. Un changement de taille qui va de pair avec une forte dépense d'énergie qui se retrouve dans l'évolution du budget, déficitaire de 221.841 € en 2017 (pour 1,8 M€ de recettes) puis de 137.795 € en 2018 (pour 1,9 M€ de recettes). Ce qui représente une baisse notable du déficit de 37,8 % entre 2017 et 2018.

"Nos recettes se composent des cotisations des entreprises et de subventions publiques. Alors que les subventions sont stables depuis 2017, l'évolution des cotisations est moins porteuse car nous avons dû investir dans de nouveaux territoires. Nous avons procédé à des recrutements pour renforcer notre équipe et déployé de nouveaux relais locaux. Nous savions qu'il y aurait un impact budgétaire. Nous aurions aimé que les subventions publiques soient plus significatives. Ceci dit les signaux sont au vert. Le montant de nos recettes est passé de 520.000 à 650.000 euros (+25 % -Ndlr) entre 2017 et 2018. Pour cet exercice 2019 nous avons l'ambition d'être positifs" observe Vincent Costes.

Par quoi sera remplacé le mécanisme du FUI ?

Le directeur général du pôle de compétitivité annonce par ailleurs un changement de modèle d'organisation d'ici 2020, qui va notamment intégrer une hausse significative de la part du financement privé issu des entreprises, qui devrait représenter 65 % du budget. Agri Sud-Ouest Innovation a répondu l'an dernier à l'appel à projet européen Diva, qui vise à promouvoir le développement des technologies numériques dans les activités agroalimentaires, forestières et environnementales. Dans l'immédiat 49 projets présentés dans ce cadre, soit un tiers de l'ensemble, sont d'origine française, mais il est beaucoup trop tôt pour les présenter en détail, a prévenu Vincent Costes.

"Depuis six ans 292 projets portés par le pôle ont été labélisés. Il s'agit de projets collaboratifs public-privé. Ces projets labélisés ont généré 280 M€ d'investissements cumulés en recherche et développement, dont 126 M€ de contributions publiques et 154 M€ portés par les entreprises" éclaire Vincent Costes. L'an dernier 28 projets portés le pôle de compétitivité ont été labélisés. Le financement de l'innovation via le mécanisme du fonds unique interministériel (FUI) va disparaître et doit être remplacé par le PIA 3 (plan d'investissement d'avenir), sachant que les Régions vont continuer à soutenir financièrement le pôle de compétitivité.

Ce changement ne devrait pas poser de problème puisque le PIA 3 devrait être mieux doté que le FUI. Et puis, même si le pire arrivait, si l'Etat arrêtait de financer ce type d'aide à l'innovation, les dirigeants du pôle de compétitivité sont persuadés que les Régions ne lâcheraient rien. Agri Sud-Ouest Innovation a vu son label pôle de compétitivité validé à nouveau l'an dernier par l'Etat, pour la période 2019-2022, qui marque l'Ere 4 des pôles de compétitivité.