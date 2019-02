Dartess le logisticien en vins et spiritueux girondin reste à la hausse

Avec une progression de l'activité de +6,8 % en 2018, à 18,6 M€, Dartess (groupe Tesson- aux Sables-d'Olonne), spécialiste de la logistique en vins et spiritueux installé à Blanquefort (Gironde), a terminé son dernier exercice dans de bonnes conditions. Dartess a recruté 28 salariés à durée indéterminée, ce qui porte son effectif à 278 collaborateurs, auxquels il faut rajouter 7 embauches à durée déterminée.

La direction de l'entreprise, dont Frédéric Lanteri est le directeur général, précise avoir embouteillé et habillé 13 millions de bouteilles supplémentaires et traité 650.000 commandes de plus qu'en 2017. D'autre part Dartess a subi avec succès plusieurs audits de renouvellement de certifications, pour le BRC (British Retail Consortium -Consortium britannique de la vente au détail) ou le BIO. Des certifications qui assurent de la qualité des services assurés, de la sécurité alimentaire des produits et du respect des réglementations en vigueur dans l'entreprise, en l'occurrence celles qui touchent à la cuverie, à l'embouteillage et à la logistique.

Bordeaux et Cognac, de forts points d'appui pour Inno'vin

Dartess est désormais parfaitement intégré au paysage viticole régional. Au point que l'entreprise a rejoint en janvier dernier le cluster Inno'vin, dont Gilles Brianceau est le directeur, et qui regroupe 150 acteurs de la filière en Nouvelle-Aquitaine.

"Nous faisons le choix d'adhérer à Inno'vin car l'innovation est le moteur de notre développement. La logistique des vins représente un maillon essentiel qui a connu de grandes évolutions au cours de ces dernières années avec notamment la digitalisation des process et les changements dans les habitudes de consommation", rembobine Frédéric Lanteri.

Inno'vin rayonne essentiellement sur deux pôles clés dans l'activité vitivinicole du Sud-Ouest : Bordeaux et Cognac. Le cluster est là pour aider au développement à l'accompagnement des projets innovants dans le cadre de la filière vitivinicole.

"Notre région est déjà reconnue comme leader dans la production de vin. Nous oeuvrons au quotidien pour faire reconnaître qu'elle l'est également dans le domaine des innovations vitivinicoles !", martèle Gilles Brianceau.