Dartess voit son activité bondir de +17 %

Dartess, installée à Blanquefort (Bordeaux Métropole), vient de dévoiler son activité 2017. Avec 17,4 M€ de chiffre d'affaires Dartess, filiale du groupe Tesson, a vu son activité grimper de +17 % sur un an. Une performance qui, selon la direction, valide le dynamisme de l'entreprise et sa position de leader sur le marché de la logistique et du conditionnement des vins et spiritueux. Comme nous l'avions annoncé en janvier dernier, Dartess, qui emploie plus de 250 salariés, va se doter en 2018 d'un nouveau service à Paris Orly dans le cadre de la bataille logistique du dernier kilomètre. L'an dernier Dartess a recruté 23 salariés et analyse l'orientation de sa croissance actuelle comme le produit d'une bonne conjoncture dans le Bordelais et mais aussi des investissements qui ont été réalisés depuis 2015 dans l'entreprise sur le plan commercial, humain et opérationnel.

"Notre croissance soutenue depuis plusieurs années implique la création d'emplois et nous formons nos équipes pour leur donner ce professionnalisme et ce sens clients qui sont la signature de Dartess" observe Frédéric Lanteri, directeur général de la société.

Dartess tient à faire savoir que l'innovation joue un rôle important dans sa stratégie de développement et souligne que "le site ultra-sécurisé" de Paris-Orly en est une illustration. Ce site logistique, dont les équipes sont en formation et les locaux en cours d'aménagement, a vocation à desservir la région Ile-de-France et commencera à recevoir ses premiers stocks de vins et spiritueux à compter du 3 avril.