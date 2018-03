Laurent Pradeilles, cofondateur des Raffineurs de fruits (Crédits : La Tribune)

Spécialisée dans la transformation des fruits tout en préservant leur goût et leurs qualités nutritionnelles, la société les Raffineurs de fruits a mis au point un produit agroalimentaire innovant sans aucun autre ingrédient et deux fois moins sucré que les confitures traditionnelles. Son fondateur Laurent Pradeilles explique que le procédé s'appuie sur une cuisson très rapide à basse température et ne produisant pas de goûts parasites.