Resonance : l’initiative RSE en Nouvelle-Aquitaine

Lancé le 23 novembre 2016 à Bordeaux à l'occasion d'un grand colloque organisé à l'échelle de la nouvelle région, retransmis en temps réel à Limoges, Pau et Poitiers, le projet Resonance (Responsabilité sociétale pour une Nouvelle-Aquitaine novatrice, compétente et exemplaire) a commencé à être mis en œuvre le 22 février 2017. Et c'est ce jeudi 7 septembre qu'est officiellement mis en ligne par le groupe Afnor (Association française de normalisation) et ses partenaires le site web Resonance RSE, à l'adresse www.resonancerse.com. Déployé à l'échelle régionale, soutenu par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et la Dreal (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement), ce site web est entièrement dédié au développement de la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations (RSE/RSO).

Le site se présente ainsi comme un centre de ressources en ligne dont le but est de fournir un premier accompagnement aux entreprises et organisations sur la voie de la responsabilité sociétale. Bonnes pratiques, annuaires d'experts et d'organisations engagées : le site présente aussi les programmes d'accompagnement en RSE dont peuvent bénéficier structures régionales privées et publiques de Nouvelle-Aquitaine. Douze organisations professionnelles, institutionnelles et associatives sont à l'origine du projet Resonance, parmi lesquelles l'Apacom, l'Aria Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux INP, la CCI de Nouvelle-Aquitaine, Coop de France Nouvelle-Aquitaine ou encore la Fédération des Scop du BTP. La RSE se traduit en particulier par la délivrance de la certification Iso 26000 qui valide notamment que l'entreprise ou organisation certifiée contribue au développement durable, y compris par la santé et le bien-être de la société.