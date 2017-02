Stéphane Le Foll annonce un renforcement de la stratégie de lutte contre la grippe aviaire

Ce ne sont donc plus 600.000 mais 360.000 canards qui seront finalement abattus dans les prochaines semaines dans l'ouest des Landes. Les 240.000 restants dans le nord des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ne seront pas remplacés mais termineront leur cycle de production avant la mise en place d'un vide sanitaire dans la grande zone réglementée du Gers, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées où se concentre la majorité des cas de grippe aviaire H5N8. La remise en production devrait intervenir fin mai selon le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui a fait ces annonces après avoir rencontré les professionnels de la filière avicole hier après-midi à Mont-de-Marsan.

Premières indemnisations en mars

Très attendu sur le sujet des indemnisations, Stéphane Le Foll a par ailleurs indiqué que l'Etat soutiendrait les opérateurs économiques qui subissent les conséquences de ces mesures.

"Les premières indemnisations des éleveurs dont les animaux ont été abattus interviendront à partir du mois de mars. Des dispositifs d'appui aux sélectionneurs-accouveurs et aux éleveurs ayant dû stopper leur production seront rapidement mis en place. L'objectif est de procéder aux premiers versements au printemps, après notification à la Commission européenne."

Enfin, pour les opérateurs de l'aval de la filière (abatteurs, transformateurs...), un dispositif d'avances remboursables sera rapidement mis en place sous l'égide de FranceAgriMer afin de soutenir la trésorerie des entreprises, en complément des dispositifs d'ores et déjà mobilisables (activité partielle, remises gracieuses et reports de charges sociales et fiscales, préfinancement du CICE...).

Restera ensuite à adapter le fonctionnement de la filière pour assurer sa durabilité face aux enjeux sanitaires et éviter une nouvelle crise telle ampleur