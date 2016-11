Elections à la CCI de Bordeaux - Gironde : victoire sans appel de la liste Medef - CGPME

Face au rouleur compresseur que représentait la liste "L'union pour l'entreprise", soutenue par les deux syndicats patronaux, le Medef et la CGPME, il était dit qu'il serait compliqué d'exister. Réunis sous la bannière "Autrement, une vingtaine de candidats dont Betty Oury, dirigeante de Gestamatic, Sabine Marzat, assureur, Stéphane Passedouet, gérant de Phééric... proposaient un changement de méthode et ont bien tenté de rivaliser mais ils n'ont pas réussi à obtenir de siège. "L'Union pour l'entreprise" a tout raflé lors des élections qui se sont tenues du 20 octobre au 2 novembre. Ses 80 candidats (dont 30 candidates) ont été élus dans les catégories commerce, industrie et services ainsi que dans leurs sous-catégories.



Chef de file de la liste victorieuse, Pierre Goguet, président sortant de la CCI de Bordeaux, va donc être élu pour un nouveau mandat. Cette fois, il aura sous son administration un territoire bien plus vaste qu'avant. En raison de la fusion des CCI de Bordeaux et de Libourne, il faudra désormais parler de CCI Bordeaux - Gironde. Pierre Goguet est également président de l'Association des CCI métropolitaines.

Jean-François Clédel en lice pour la présidente de la CCI Nouvelle-Aquitaine

Les élections pour la nouvelle Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Aquitaine se profilent désormais. Cette CCI régionale comptera 83 sièges. Le président de la CCIR de Poitou-Charentes, Daniel Braud, président de la CCI d'Angoulême (Charente), devrait affronter le patron du Medef Gironde Landes, Jean-François Clédel, avec Caroline Guérin-Pigeon en tant que suppléante. C'est ce duo qui a enregistré le maximum de voix pour représenter les élus de Bordeaux Gironde à la CCIR, devant les tickets Pierre Goguet - Catherine Othaburu, Agnès Grangé - Jean-Charles Duplaa, Jean-Claude Fayat - Marie-Françoise Brisset, Serge Marcillaud - Odile Merino Candessanche, Philippe Loiseau - Charlène Arrouy (formule titulaire - suppléant).