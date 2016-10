Foncier : la Gironde veut rejoindre Poitou-Charentes

C'est sans doute l'un des premiers effets spectaculaires de la création de la Nouvelle-Aquitaine qui, en fusionnant les anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, a ouvert de nouvelles perspectives. Tout en conservant encore son ancienne identité, l'EPF Poitou-Charentes, créé par décret avec l'accord des collectivités concernées, a visiblement décidé d'élargir son périmètre.

La fonction d'un établissement public foncier c'est d'acheter au meilleur prix des terrains qui serviront ensuite à construire des logements, des bureaux ou des bâtiments publics. L'EPF est chargé de l'assainissement et de la gestion de ces terrains jusqu'à leur cession à des constructeurs, dans le cadre de programmes urbains planifiés.

Ce rapprochement avec l'EPF de Poitou-Charentes est aussi le produit d'une divergence de fond entre la droite et la gauche girondine. Divergence qui s'était manifestée au grand jour en 2013 lors des Assises nationales du foncier à Bordeaux. Tandis que Vincent Feltesse, alors président socialiste de la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB), avait prôné la création d'un EPF local à l'échelle de l'agglomération bordelaise, Alain Juppé, maire (alors UMP) de Bordeaux, vice-président de la CUB, avait refusé que sa ville participe à cette opération.

Parce que Bordeaux disposait de foncier pas cher, que la création d'un EPF local entrainerait la création d'un impôt nouveau et que, selon lui, au lieu d'aider à planifier un développement harmonieux, le Scot, ou schéma de cohérence territoriale (sorte de plan guide du développement urbain), favorisait l'étalement urbain... Trois ans après ces Assises du foncier, Jean-Luc Gleyze est convaincu qu'il y a le feu à la maison.

"La Gironde accueille 15.000 nouveaux habitants par an, c'est bien mais c'est également beaucoup, et il faut s'organiser pour faire face à cet afflux de population. Dites-vous que 15.000 nouveaux habitants c'est un collège de plus. Et c'est le Département qui s'occupe des collèges. L'absence de coordination dans l'urbanisme entre la Métropole et le Conseil départemental va finir par poser de vrais problèmes", prévient le patron du Département.