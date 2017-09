La tour en bois de Kaufman & Broad bonne pour les séismes

Lors du premier congrès international sur le bois, baptisé Woodrise, qui s'est tenu à Bordeaux du 12 au 15 septembre, une maquette de la future tour en bois Silva, de Kaufman & Broad, a subi le 15 septembre dans les locaux de l'institut technologique FCBA (Forêt cellulose construction bois ameublement) le premier test sismique jamais réalisé en Europe. Silva va déployer 4.500 m3 de bois sur 56 mètres de haut et 18 étages dans le nouveau quartier Bordeaux Euratlantique, derrière la gare Saint-Jean, où elle accueillera logements, bureaux et commerces. Silva c'est 80 % de bois, dont 3.500 m3 issus de la région et Georges-Henri Florentin, le directeur général des FCBA en France avait fait le déplacement à Bordeaux, tout comme Jacques Rubio, directeur général Kaufman & Broad Grand Sud-Ouest.

Lestée de 10 tonnes de parpaings, la maquette au tiers de la future tour Silva a brillamment tenu le choc. Après avoir été soumise aux secousses du plus fort des séismes jamais enregistré en France métropolitaine (soit 0,15 g - unité de mesure de l'accélération de la pesanteur), cette dernière a encaissé un tremblement de terre équivalent au plus puissant enregistré aux Antilles (0,30 g), puis ensuite une fois et demi plus que ce dernier (0,45 g). La simulation du dernier séisme a été le clou du spectacle, avec une puissance deux fois supérieure au plus important des Antilles (0,6 g soit à peu près 9 sur l'échelle de Richter). Lors de cette ultime simulation les parpaings et toute la structure ont bougé, mais sans la moindre déformation ni avarie pour la structure. Très expérimentés en matière de construction bois et de vie en environnement sismique, les membres de la délégation japonaise venus à Bordeaux pour Woodrise ont suivi ces essais avec attention.