Cinédrones se penche sur l'innovation au service de la réalisation

Cinédrones s'intéresse à l'apport des drones, caméras embarquées et plus largement aux nouvelles technologies à la filière cinéma. Cette 3e édition sera présidée par Orelsan, rappeur bien connu de la jeune génération, lauréat de deux Victoires de la musique, disque de platine avec son album Le Chant des sirènes, mais aussi réalisateur et acteur du film "Comment c'est loin". Il succèdera au chef opérateur oscarisé Christophe Offenstein.

Créé à l'initiative de la technopole Bordeaux Technowest, dirigée par François Baffou, en 2015, CinéDrones a pour objectif de valoriser le cinéma moderne, innovant et favorise les échanges entre les professionnels et le public au travers d'une programmation de films en compétition et hors compétition, de rencontres avec des réalisateurs et leurs équipes techniques lors de masterclass afin de présenter leurs savoir-faire et les perspectives d'une filière en pleine mutation pour les tournages de cinéma et l'industrie audiovisuelle. Un plateau de tournage éphémère ainsi que des espaces de présentation des startups innovantes et des nouveautés de la filière image et drones sont également prévus. La mairie de Saint-Médard-en-Jalles met à disposition ses salles de cinéma et espaces culturels le temps de l'événement.

L'inscription et le téléchargement des films est possible en ligne jusqu'au 30 octobre dans l'une des 12 catégories en compétition sur la plateforme FilmFreeway.com. 13 prix seront remis lors de la cérémonie de clôture le samedi 18 novembre par un jury professionnel.