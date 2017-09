i2S modifie sa gouvernance

Cotée sur Euronext Growth, Innovative Imaging Solutions (i2S) est organisée autour de deux divisions : i2S Vision pour les systèmes d'acquisition et de traitement d'images, qui adresse les marchés européens des équipements biomédicaux et de contrôle et de mesure industriels, et i2S DigiBook, qui fait partie des leaders mondiaux sur le marché des scanners de documents reliés et des solutions pour la valorisation de fonds documentaires ou patrimoniaux.

Le groupe basé à Pesac voit actuellement sa gouvernance être modifiée. Son directeur général délégué Jean-Louis Blouin a fait valoir ses droits à la retraite. Xavier Datin lui succède. Ce dernier, âgé de 53 ans, diplômé de Centrale Lyon et de l'Université d'Illinois, a passé 25 ans au sein de Schneider Electric, en tant que directeur général de filiales et de joint-ventures à Pékin, Hong Kong, Chicago, San Francisco. Il a pris ses nouvelles fonctions le 4 septembre.

Alain Ricros restera quant à lui PDG du groupe i2S jusqu'au 31 décembre. "Il accompagnera le directeur général dans la prise de ses fonctions et conservera ensuite uniquement le poste de président du conseil d'administration", indique l'entreprise. I2S a réalisé un chiffre d'affaires de 14,427 M€ en 206, en hausse de 4,5 % et enregistré un résultat net en croissance de 35 %.