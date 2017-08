Ceva, le pharmacien des animaux, assure la croissance

En 2016 le groupe vétérinaire Ceva santé animale, à Libourne (Gironde), coté en Bourse et numéro six mondial sur son marché, avait déjà réalisé un 1er semestre satisfaisant, à 455 M€ de chiffre d'affaires. 2017 ne dément pas cette tendance à la hausse puisque le CA du groupe vétérinaire enregistre une progression de +20 % au 1er semestre, à 546 M€. Une progression toutefois pondérée à +6,6 %, à périmètre et taux de change constants.

Marc Prikazsky, PDG de Ceva, souligne que malgré cet impact négatif des taux de changes, "toutes les zones ont participé à cette croissance". Ceva santé animale, qui a réalisé plusieurs opérations de croissance externe au cours de ces dernières années, emploie plus de 5.000 salariés dans le monde, dont 600 à son siège social, à Libourne, et près de 900 entre ses sites angevins et bretons. "C'est un début d'année très positif avec de nouveau une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et du résultat... Nous avons une nouvelle fois démontré notre capacité à croître beaucoup plus vite que le marché" déclare en substance le PDG.

Forte hausse dans les élevages de porcs

Ceva santé animale élabore, fabrique et distribue des médicaments pour les animaux de rente comme de compagnie. C'est ainsi que le laboratoire assure la protection des troupeaux de porcs, avec des ventes en hausse de +45 %, de ruminants (+36 %), mais aussi de volailles -un des types d'élevages les plus répandus sur la planète-, en progression de +11 % au 1er semestre 2017.

Le segment des animaux de compagnie, en particulier les chiens et les chats, a quant à lui enregistré une progression de +16 % des ventes. Que ce soit par le biais d'usines, de laboratoires ou encore de bureaux commerciaux, Ceva santé animale est présent dans 110 pays et donc dans toutes les régions du monde. Le groupe multinational girondin a également enregistré au 1er semestre 2017 une très forte croissance de +87 % en Amérique latine, de +40 % en Asie, +14 % dans sa vaste région Afrique, Moyen-Orient, Europe de l'Est, Russie et Turquie, +13 % pour l'Amérique du nord/Pacifique, et +10 % en Europe.