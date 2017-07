Europlasma relance en Chine la vitrification des cendres toxiques

Le groupe Europlasma (plus de 70 salariés), à Morcenx (Landes), dont la direction administrative se trouve à Pessac (Bordeaux Métropole), coté en Bourse, annonce la réception par la Shanghaï Kaineng New Technology Co (KNC) de l'unité de vitrification des cendres volantes de l'incinérateur de Houjie (au sud de la Chine). Techniquement ces cendres volantes sont des Refiom (résidus d'épuration des fumées d'incinérations des ordures ménagères).

Des résidus hautement toxiques qu'Europlasma a appris à neutraliser de façon définitive grâce au plasma, transformant ces déchets parfois considérés comme ultimes, c'est-à-dire non valorisables, en cailloux de verre inoffensifs réutilisables dans la fabrication du bitume. Le contrat signé avec KNC en 2015, sans que l'identité de ce commanditaire n'ait été alors dévoilée, prévoit la fourniture par Europlasma d'ingénierie et d'équipements permettant la neutralisation des cendres volantes issues de l'incinération des ordures ménagères. La réception définitive et sans réserve de cette unité de traitement a été prononcée à l'issue d'essais de performance.

3,2 millions de tonnes de cendres super toxiques

Cette toute nouvelle unité chinoise d'Europlasma a ainsi atteint sa capacité maximale en traitant 1.450 kilos de cendres à l'heure pendant 24 heures, soit l'équivalent de 35 tonnes par jour. La direction d'Europlasma, dont Jean-Eric Petit est le directeur général, rappelle qu'en Chine populaire les cendres toxiques sont présentes de façon massive dans l'atmosphère et qu'en 2015 le pays en a produit 3,2 millions de tonnes, dont 300.000 tonnes dans la seule région de Pékin-T'ien-Tsin (Tianjin) et Hebei, au nord du pays.

"L'objectif est ambitieux, puisque le traitement de 3,2 millions de tonnes de cendres volantes nécessiterait plus de 300 unités de la taille de celle de KNC" souligne le communiqué du groupe. Ces perspectives souriantes ne doivent pas faire oublier les difficultés commerciales rencontrées par Europlasma dans ce domaine. Au début des années 2000 Europlasma a ainsi doté de cette technologie plasma anti Refiom sept centres d'incinération d'ordures ménagères au Japon, dont quatre dans le cadre de contrats signés avec les groupes Kobe Steel et Hitashi Zosen.

En 2008 le groupe landais a équipé une station d'épuration pour le traitement des boues par plasma en Corée du sud. Le contrat chinois marque ainsi une relance de la stratégie de neutralisation des Refiom par torche à plasma. Une technologie qui aurait pu se développer beaucoup plus vite si l'on se rappelle les annonces de négociations lancées à ce propos à la fin des années 2000 au Canada ou au Royaume-Uni. Il n'en reste pas moins que l'annonce de la qualification définitive de l'unité de vitrification des Refiom par torche à plasma de KNC est une excellente nouvelle pour Europlasma, dont la solidité financière reste des plus précaires.