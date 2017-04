La startup Self&Consult lève 105.000 € pour ubériser le conseil

La startup bordelaise Self&Consult, qui veut démocratiser l'accès des entreprises au conseil, annonce la levée de 105.000 €, dont 80.000 € sous forme de "love money", ou soutien des proches et de la famille, et 25.000 € de la part de BPIfrance, avec une bourse French Tech. Matthieu Bacquin, président et cofondateur de Self&Consult, créée en novembre dernier, s'est polarisé jusqu'ici sur la démocratisation du conseil à destination des entreprises innovantes, qu'il s'agisse de startups, de très petites, petites ou moyennes entreprises.

Lui-même consultant, Matthieu Bacquin a transféré son savoir-faire dans des logiciels baptisés "Selforiels" (une marque déposée), disponibles, moyennant 250 €, sur la plateforme Self&Innov. En plus de ces logiciels, Self&Consult peut également proposer aux candidats à l'innovation des conseils d'experts. Faire appel à un conseil classique pour bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR), du statut de jeune entreprise innovante (JEI) ou du crédit d'impôt innovation (CII), niches fiscales très recherchées, coûte, selon Matthieu Bacquin, entre 3.000 et 10.000 €.

1 M€ à lever début 2018

Inutile de souligner qu'avec sa startup il entend casser le marché. Interviewé en novembre dernier par La Tribune Bordeaux, le patron de la startup s'était fixé comme objectif d'arriver à 300.000 € de chiffre d'affaires en mars 2017. "En moins de cinq mois, le cap des 1.000 selforiels réalisés sur la plateforme Self&Innov a été largement dépassé" rendique-t-on dans l'entreprise.

En plus de ces logiciels, Self&Innov devait proposer à compter d'avril un module de formation à distance (Mooc),"combiné à un outil de prise de notes guidée, pour rédiger soi-même efficacement le dossier technique justificatif des demandes de CIR et CII. Comme pour les offres existantes, nous proposons ce selforiel suivant deux formules : 100 % self et Self&Secure, comprenant une revue d'expert et du support illimité pour moins de 1.000 €", surligne la direction de la jeune entreprise.

Matthieu Bacquin compte lancer une levée de fonds de 1 M€ début 2018, pour déployer son modèle dans d'autres domaines du conseil et d'autres pays.