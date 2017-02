Start-up de territoire : le programme qui veut booster l'innovation à Bordeaux

Après Figeac, Romans-sur-Isère, Lons-le-Saunier, Strasbourg et Lille, la dynamique "Start-up de territoire" fait escale à Bordeaux. La démarche, portée et animée par l'Association territoires et innovation sociale (ATIS) sur la métropole bordelaise, a été officiellement lancée mercredi avec la présentation de l'événement en présence de l'ensemble des structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat.

Objectif : créer 30 à 50 emplois

La démarche part d'un postulat simple : notre territoire regorge de talents et de projets entrepreneuriaux ingénieux qui apportent des solutions dans tous les secteurs en misant sur des modèles d'avenir. "Start-up de territoire" propose une expérience nouvelle aux acteurs économiques, sociaux, associatifs et aux citoyens du territoire pour transformer ces convictions en projets concrets basés sur l'innovation entrepreneuriale et sociale.

"Bordeaux est une terre d'initiatives. Faire émerger et accompagner dans la durée des solutions entrepreneuriales d'avenir positives pour le territoire est un enjeu essentiel. L'attractivité de Bordeaux est d'abord portée par les acteurs du territoire au service de la croissance et de l'emploi. La dynamique « Start-up de territoire » est un champ d'opportunité pour imaginer des projets d'entreprises porteurs de sens, par l'open innovation et l'intelligence collaborative", résume Virginie Calmels, vice-présidente de Bordeaux Métropole.

Les objectifs ont été clairement définis. Il s'agit de faire émerger des idées ou des concepts détonants et utiles, d'accompagner 10 à 15 projets dans les 18 prochains mois, de lancer 10 activités à fort impact social et viser la création de 30 à 50 emplois dans les 3 ans." Créer de l'emploi tout en répondant à des défis sociétaux" précise Elise Depecker, directrice d'ATIS.

Une soirée le 15 juin pour faire émerger des projets

Pour y parvenir, 3 étapes seront nécessaires. Dans un premier temps, il convient de poser un diagnostic autour de 12 défis identifiés : agriculture urbaine, circuits courts alimentaires, emploi et insertion professionnelle, nouvelles formes d'habitat, services de proximité, silver économie, transition énergétique, nouvelles formes d'emplois, patrimoine naturel et touristique, production créative et artistique, mobilité inventive et écologique, économie circulaire. Des réunions de travail sont ainsi programmées jusqu'au mois d'avril.

La deuxième étape sera le moment clé de la démarche "Start-up de territoire". Une soirée fédératrice, créative et décalée, programmée le 15 juin, a pour ambition de réunir 300 personnes pour imaginer des projets répondant aux défis. "Il est urgent de travailler de façon plus collaborative" insiste Elise Depecker.

Enfin, la troisième étape sera celle de l'accompagnement de 10 à 15 projets issus de l'événement.

"Deux possibilités sont envisageables pour les participants. Dans le premier cas, un concept est à inventer à partir d'une idée qui répond à un besoin. Dans le deuxième cas, il y a une entreprise à booster. L'idéal serait d'avoir 12 parcours "starters" et 12 parcours "boosters"" détaille Elise Depecker.

Un page facebook a été ouverte pour communiquer sur la démarche @startupbordeaux. Les inscriptions pour la soirée seront ouvertes fin avril.

L'expertise d'ATIS

ATIS qui pilote la démarche "Start-up de territoire" à l'échelle de la métropole bordelaise est basée à Pessac. Elle accompagne depuis 2010 l'émergence et le développement d'entreprises socialement innovantes. Une cinquantaine de projets sont ainsi accompagnés chaque année dans la région. Depuis sa création, 30 activités à fort impact social ont vu le jour, soit plus de 125 emplois créés sur le territoire.