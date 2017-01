La biotech Disposable-Lab rejoint Amatsigroup

Né en 2010 de la fusion de quatre sociétés et basé à Fontenilles près de Toulouse, Amatsigroup propose ses services dans les phases précliniques et cliniques du développement de médicaments à usage humain et vétérinaire. Le groupe mène depuis quelques années une politique de croissance externe importante, avec notamment la reprise en 2015 d'un site spécialisé en analyses pharmaceutiques des laboratoires Pierre Fabre à Saint-Augustin, ainsi que l'acquisition de Q-Biologicals, société belge spécialisée dans le développement de bioprocess et biomanufacturing, début 2016. L'entité réalise actuellement un chiffre d'affaires de plus de 44 M€ et emploie 300 personnes. Ses clients sont des groupes pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologies qui lui sous-traitent des opérations de développement et de fabrication de nouveaux produits.

En acquérant Disposable-Lab, Amatsigroup met la main sur une des pépites biotech les plus prometteuses de la région bordelaise. Installée à Martillac en Gironde, Disposable-Lab vient de remporter l'édition 2016 du Deloitte In Extenso Technology Fast 50, qui récompense les entreprises technologiques alliant innovation et croissance, pour la région Grand Sud-Ouest. La croissance de son chiffre d'affaires de + 3.039 % sur les 4 dernières années lui a permis de décrocher cette distinction.

Des activités complétementaires

Créée en 2008 par Jean-Pascal Zambaux, accompagnée depuis 2014 par la Financière Claude Bernard qui possédait 70 % du capital, dirigée par un ancien de Ceva Santé animale, Jacques Decoeur, Disposable-Lab propose des solutions innovantes de production en système clos de formulations pharmaceutique via l'utilisation d'équipements à usage unique, jetables. Elle a réalisé un CA de 2,2 M€ en CA, à 60 % réalisé à l'international, travaille pour des big pharmas comme pour des startups, et emploie 15 personnes.

"La complémentarité de nos activités associée à l'expertise de nos équipes nous permettra de développer les meilleurs processus de production pour répondre aux besoins de nos clients", argue Jean-Pascal Zambaux, fondateur de Disposable-Lab, dans le communiqué de presse détaillant l'opération, réalisée pour un montant tenu secret.

Avec cette acquisition, Amatsigroup espère renforcer son positionnement sur le marché de la sous-traitance en développement pharmaceutique en étendant son offre de production de lots cliniques stériles destinés aux acteurs de l'industrie pharmaceutique. Elle ambitionne de dépasser les 50 M€ de CA en 2017.