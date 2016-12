Microalgues : Bordeaux invente le saumon végétal marin !

Pierre Calleja, fondateur, ancien PDG et toujours actionnaire (il reste le plus important actionnaire particulier, ndlr) de la biotech libournaise Fermentalg spécialisée, depuis 2009, dans l'industrialisation de production de microalgues, s'est lancé dans une nouvelle aventure scientifique et entrepreneuriale.

En juin dernier, lui et ses compagnons de recherche que sont le pionnier des micro-algues, Claude Guden, et Alain Guillou, spécialiste des biotechnologies marines notamment, ont créé une nouvelle société : Odontella.

Saumon et steack végétal marin bientôt au menu

Chapeautée par la holding de Pierre Calleja, Planet Forever, la société Odontella emprunte son nom à une microalgue dont les spécificités conviennent parfaitement au dessein des trois hommes.

La société Odontella est en train de mettre au point des produits agroalimentaires à partir des microalgues du même nom.

"Après une année de travaux, et au terme d'un planning qui a été totalement respecté, nous venons de mettre au point un saumon végétal marin à partir de cette odontella connue pour la richesse de ses Omega 3", assure Pierre Calleja. "Ce produit sera sans doute disponible sur le marché dès 2017. Nous travaillons avec des partenaires de l'industrie agroalimentaire régionaux, mais aussi des partenariats scientifiques québécois qui nous ont permis d'avancer vite sur ce dossier."

Une rapidité qui compense sans doute la frustration ressentie par le chercheur et entrepreneur tout au long de l'aventure Fermentalg.

Trop éloigné du marché avec Fermentalg

"J'ai tout à fait confiance dans la capacité de Fermentalg à concrétiser la recherche et à signer les premières ventes très rapidement désormais sur un marché des EPA et DHA (correspondant aux Omega 3, ndlr). Mais j'ai vécu comme une souffrance le fait que notre technologie soit, finalement, restée longtemps éloignée du marché", souligne l'ancien PDG de Fermentalg qui est actuellement en train de préparer une nouvelle thèse consacrée... aux microalgues. "Avec Odontella, nous sommes là sur des produits qui vont potentiellement adresser le marché des consommateurs rapidement. Nous travaillons également sur une boisson, et même un steack végétal marin."

Vous avez des amis vegan ? et/ou vous voulez tout simplement profiter des ressources de la mer sans impacter sa biodiversité ? Normalement, pour le réveillon du passage de 2017 à 2018, pour devriez avoir la possibilité de proposer quelques mets originaux...