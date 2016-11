Qui est le nouveau PDG de Fermentalg ?

Cette fois, la page Pierre Calleja est bel et bien tournée. Le fondateur de Fermetalg, biotech libournaise spécialisée dans la production d'huiles et de protéines issues des microalgues, avait quitté l'entreprise en septembre dernier. Quelques mois plus tôt, fin 2015, il avait déjà abandonné la direction générale au profit d'Andrew Echatti, directeur administratif et financier de l'époque.

Le conseil d'administration de Fermentalg vient de décider de fusionner les postes de président et de directeur général de l'entreprise. Cette fonction de PDG sera désormais assurée par Philippe Lavielle, qui n'est pas un inconnu dans la maison puisqu'il était jusqu'à présent... administrateur de Fermentalg depuis mai 2016 et président de ce même conseil d'administration depuis septembre. Andrew Echatti, lui, retrouve ses fonctions initiales de directeur administratif et financier. Entre temps, il aura réorganisé toute la société, passée de 72 salariés à l'époque à 57 actuellement.

Philippe Lavielle, âgé de 56 ans, est diplômé d'HEC et de l'International Institute for management development. Expérimenté en matière de management de biotechs, il a passé plus de 20 ans au sein du groupe Genencor (enzymes industrielles) où il a été vice-président et business unit manager, avant de devenir vice-président exécutif de Genencor en charge du business développement. De 2011 à 2014, il sera ensuite PDG de Virdia, société spécialisée dans le développement de solutions industrielles innovantes pour la production de biocarburants et de bioproduits. Depuis juillet 2014, il assurait plusieurs fonctions d'administrateur au sein de startups californiennes.

Précédemment président du conseil d'administration, Philippe Lavielle a été nommé PDG de Fermentalg (photo DR)

Le décollage, c'est maintenant

Positionnée sur les marchés de l'alimentation humaine et animale et ceux de la chimie verte, Fermentalg doit démarrer la production à grande échelle de DHA, acide gras essentiel de la famille des oméga-3, notamment sur le site industriel d'ARD (Agro-industrie recherches et développements), basée près de Reims dans la Marne, société avec laquelle Fermentalg a signé un accord d'industrialisation en mai dernier. Fermentalg a pour objectif de mettre sur le marché ce premier produit d'ici la fin de l'année. Parallèlement, elle a réceptionné et doit mettre en service en 2018 son unité de développement industriel (23 M€ investis dans le process), consacrée à des productions à plus forte valeur ajoutée.

La biotech s'est attachée, ces derniers mois, à repousser les rumeurs de vente ou de cession d'une partie de son activité, tout en indiquant qu'elle cherchait l'appui d'un partenaire industriel pour se développer, de préférence capable de vendre ses produits sous licence. Elle s'engage maintenant dans une double phase d'industrialisation et de commercialisation de ses premiers produits qui sera cruciale pour son avenir. Fermentalg avait levé 40,5 M€ lors de son introduction en Bourse en avril 2014. Au 30 septembre dernier, elle affichait des revenus de 0,18 M€ et une trésorerie de 20,1 M€.

Sollicité par nos soins pour évoquer la feuille de route stratégique de l'entreprise, Philippe Lavieille n'a pas souhaité répondre à nos questions.