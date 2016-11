Alain Rousset : "Nous devons accélérer la 3e révolution agricole"

Le Forum Agriculture Innovation, organisé par La Tribune et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, aura lieu jeudi 17 novembre de 14 h à 17h30 au sein de l'hémicycle régional, 31 rue François de Sourdis à Bordeaux. L'événement est réservé aux professionnels de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la recherche et de l'enseignement. Il proposera des tables rondes, pitchs, un village des startups... Découvrez le programme et inscrivez-vous ici.

Alain Rousset, quelle est votre vision de l'agriculture innovante ? Quels sont les axes à travailler en priorité ?

"L'agriculture va devoir répondre aux besoins alimentaires de près de 10 milliards d'êtres humains d'ici 2050, tout en réduisant son impact environnemental et fournissant des ressources pour des usages énergétiques ou la chimie verte. A cela il faut bien entendu rajouter les contraintes liées au changement climatique qui vont peser sur nos modèles agricoles. L'innovation doit nous permettre de régler ce défi multifactoriel. C'est pourquoi, nous devons accélérer la 3e révolution agricole, l'Agri-Tech, qui sera basée sur les nouvelles technologies et la bio-économie.

J'en veux pour preuve les techniques et technologies se développant de plus en plus dans le monde agricole et qui relevaient il y a encore seulement 5 ou 10 ans de la science-fiction : drones, robots, matériels et objets connectés, big data, analyses satellitaires...

Bien évidemment, au-delà d'être technologiques, ces innovations devront également envahir le champ social et organisationnel voire commercial. Deux priorités majeures sont à mon sens à privilégier : l'adaptation au changement climatique et les réponses à apporter aux attentes sociétales. Bien entendu, la Région Nouvelle-Aquitaine s'engage dès à présent aux côtés des acteurs professionnels souhaitant relever ce double défi, notamment au travers d'un plan ambitieux de réduction massive de l'utilisation des produits phytosanitaires dans le vignoble bordelais."

La Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région agricole d'Europe. Quels sont ses points forts et sur quoi doit-elle s'améliorer ?

"En effet, pour la Nouvelle-Aquitaine l'agriculture est une chance pour notre économie et l'emploi régional (première région européenne agricole en valeur) puisqu'en 2015 avec 8,6 milliards d'euros, le secteur agricole et agroalimentaire est la locomotive de l'export dans la région. Ainsi, à elles seules les industries agroalimentaires concentrent près de 28 % des exportations avec notamment les boissons (essentiellement vins et Cognac) qui représentent 4,2 milliards d'euros de ventes, soit le double des ventes de la construction aéronautique et spatiale. Ce dynamisme économique a bien entendu un impact fort pour l'emploi, en particulier dans les zones rurales, ce qui explique que la Région soit n°1 en Europe pour sa masse salariale agricole avec 130.000 emplois dans ce secteur.

Ses points forts sont non seulement nombreux mais également diversifiés avec des produits sous signes de qualité (157 signes d'identification de l'origine et de la qualité) dont les vins et spiritueux, une agriculture biologique en pleine croissance, des grandes cultures (maïs, blé, tournesol), des élevages leader (1re place nationale en bovins-viande, ovins et caprins), des fruits et légumes (melons, fraises, tomates...). A cela s'ajoutent également les produits de la mer, en particulier une filière conchylicole dynamique et leader en France.

A mon sens, il faut aujourd'hui travailler sur 3 sujets prioritairement : conforter et améliorer nos parts de marchés à l'export, soutenir et pérenniser des filières d'élevages - surtout bovines - qui traversent une forte crise structurelle, et poursuivre la modernisation de nos industries agroalimentaires."

Un triptyque inovation - recherche - formation

Votre objectif est de passer d'une agriculture de compensation à une agriculture d'innovation. Comment mettre en place un modèle d'agriculture innovant mais aussi performant, équitable et préservant l'environnement ?

"L'agriculture de la Région Nouvelle-Aquitaine a tous les atouts en main pour y parvenir, notamment grâce à notre habitude de co-construire les politiques publiques avec l'ensemble des acteurs du monde agricole. Il est évident que l'innovation n'est pas une fin en soi mais bien une dynamique au service de cette mutation que doit mener l'agriculture aujourd'hui. Cette mutation intégrant aussi bien la compétitivité que la réduction de l'impact de l'agriculture sur l'environnement, les questions organisationnelles ou les conditions de travail. Ainsi, dans ce contexte de changement climatique il est essentiel d'être pionnier dans le passage d'une économie fondée sur les ressources fossiles à une économie issue de la biomasse, décarbonée. Cette bio-économie étant bien entendu basée sur des bio-ressources (agricoles, forestières, marine et bio-déchets) pour lesquelles la Nouvelle-Aquitaine possède d'énormes gisements à valoriser.

Tout cela doit nous rassembler, être le terreau de notre unité pour construire ensemble le futur de cette grande région. En matière agricole et agroalimentaire je souhaite ainsi placer ce mandat sous le signe du triptyque innovation - recherche - formation. Ces éléments nous garantissant la défense du leadership de cette région et notre compétitivité dans le futur."

Vous avez dit en mars dernier : "Tant que l'agriculture restera scotchée avec les hypers, les chaînes, tant que l'on considèrera que c'est là l'avenir agricole, on se plantera. Que proposez-vous ?

"En effet, je pense que la question est : comment conserver le plus de valeurs ajoutées sur le territoire et au niveau des exploitations ? Il faut donc engager dès à présent un travail prospectif sur ce que pourrait être notre agriculture régionale d'ici 10 à 20 ans.

Il est ainsi essentiel pour l'agriculture de diversifier ses débouchés, qu'ils soient lointains ou locaux. A l'export, la Région accompagne les filières et les industries pour gagner de nouveaux marchés à l'étranger. D'ailleurs, dans ce domaine la France a des atouts, en particulier l'excellence sanitaire de ses produits et ses productions sous signes officiels d'origine et de qualité qui intéresse fortement des pays tel que la Chine.

En ce qui concerne les circuits courts, le marché à conquérir pour nos exploitants agricoles est bien la restauration collective hors domicile. Rien que pour les lycées de Nouvelle-Aquitaine, cela représente plus de 30 millions de repas annuels. Il est donc indispensable que les denrées utilisées pour l'élaboration des plats soient locales. Comment ne pas s'interroger sur le fait que dans la première région d'élevage de France, la viande servie dans les établissements scolaires ou de santé provienne d'autres pays ? C'est pourquoi la Région s'engage fortement aujourd'hui avec la profession dans un travail pour optimiser l'approvisionnement local dans les lycées régionaux."

