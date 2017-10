Aéroport de Bordeaux : le trafic en hausse, mais Orly impacté par la LGV

Chaque mois, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac publie ses statistiques de trafic. Et invariablement ou presque, ce trafic est orienté à la hausse, mois après mois. Cette fois cependant, les chiffres étaient sans doute plus attendus que d'habitude. Après la mise en fonction de la ligne à grande vitesse mettant Bordeaux à 2h04 de Paris Montparnasse en juillet dernier, la période estivale était assez peu propice pour évaluer l'impact réel de cette nouvelle infrastructure sur la clientèle aéroportuaire, même si la SNCF vantait un + 75 % de passagers bienvenu à l'issue du mois d'août. Septembre, et le retour de la clientèle régulière affaires, devait donc permettre d'avoir une idée plus précise.

Que disent donc ces chiffres ? Que le trafic domestique est en baisse de 4,4 % par rapport à septembre 2016, principalement dû au recul de Paris (-16,6 %). L'aéroport ne dit pas de combien a baissé la liaison Bordeaux - Orly mais indique simplement que la liaison Bordeaux - Charles-de-Gaulle reste dans le positif en septembre. On peut donc aisément en déduite que la chute du trafic vers Orly est supérieure à ces 16,6 %, mais on n'en saura pas plus : l'aéroport a décidé de ne pas communiquer de chiffres précis "tant que la SNCF ne communiquera pas les siens".

Difficile en tout cas de ne pas y voir les premiers effets de la concurrence de la LGV, Charles-de-Gaulle en étant plus préservé puisqu'il est avant tout un hub international. Jeudi 12 octobre, Air France doit prendre la parole pour évoquer le bilan de son premier semestre à Bordeaux et ses perspectives. La compagnie devrait en dire plus à ce moment sur la manière dont elle ressent cette nouvelle concurrence, qu'elle juge déloyale, et sur ses intentions pour la Navette Bordeaux - Orly.

Le low cost toujours fer de lance

Pour le reste, le trafic domestique cumule 2,3 millions de passagers (+3 ,7 % par rapport à l'an dernier) et voit la Corse plébiscitée avec Ajaccio (+52,5 %), Figari (+14,5 %) et Bastia (+5,1 %) ainsi que Marseille et Nice (+14,9 % et +29,6 %).

Le trafic international réalise un de ses meilleurs scores de l'année avec 321.000 passagers (+19,7 %) en septembre. L'Espagne reste très prisée avec Tenerife (+81 %), Séville (+18,5 %), Palma de Majorque (+14,6 %) mais surtout Madrid (+53,2 %) et Barcelone (+36,1 %). L'Italie affiche également de fortes croissances avec Naples (+49,7 %), Olbia (+39,4 %), Palerme (+32,3 %) ou encore Pise (+27,9 %). La Grêce et les Iles britanniques ont également bien marché.

Enfin, l'aéroport précise que l'activité low cost, fer de lance de sa stratégie de développement, est en croissance globale de 23,4 % en septembre avec 306.000 passagers, grâce notamment à easyJet, qui pèse pour plus de la moitié du trafic et qui progresse de 12,6 % en septembre, ainsi qu'à Volotea (+ 27,8 % et deux nouvelles lignes en 2018).