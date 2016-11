Hop ! Air France : les chiffres de la Navette à Bordeaux

Lancée en 1996 au départ d'Orly vers Marseille, Nice et Toulouse, la Navette opère également à Bordeaux depuis 1999 et propose aujourd'hui 14 vols quotidiens de et vers Orly, s'ajoutant aux 6 liaisons quotidiennes avec Paris - Charles de Gaulle.

"La Navette est plus que jamais le produit phare de notre réseau domestique français. La redynamisation récente de la Navette doit nous permettre de fidéliser nos clients actuels et en conquérir de nouveaux malgré un marché hyper-compétitif", a indiqué hier Jean-Marc Janaillac, PDG du groupe Air France-KLM et président d'Air France, lors de l'anniversaire célébré dans les salons de la plateforme aéroportuaire bordelaise.

>> Lire aussi : Air France dénonce "la concurrence inéquitable" du TGV sur Paris-Bordeaux

Hop ! Air France propose une offre en sièges en hausse de 9 % à l'hiver 2016 - 2017 par rapport à la même période l'an passé, avec

14 vols par jour pour Paris-Orly et 6 vols pour Paris-Charles de Gaulle

6 vols par jour pour Lyon

3 vols par jour pour Lille

3 vols par jour pour Marseille

2 vols par jour pour Strasbourg

1 vol par jour pour Nice

3 vols par semaine pour Rome

La compagnie annonce, de janvier à octobre, "des résultats très satisfaisants " avec un remplissage des vols à 73,3 % sur l'ensemble des 8 liaisons régulières (Paris Orly et Charles de Gaulle inclus) et 2 lignes saisonnières vers la Corse. A noter que la croissance de l'offre sur cette même période (+ 3,9 %) est supérieure à celle du trafic (+ 1,4 %).