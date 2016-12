Jean-Michel Ramirez (JVGroup) invité du Petit Déjeuner du 11 janvier

Non content d'avoir constitué en moins de 15 ans un ensemble régional dynamique dans la métallurgie, Jean-Michel Ramirez, fondateur et dirigeant de JVGroup, à Artigues-près-Bordeaux (Gironde), a décidé de lever plusieurs millions d'euros en se passant de sa banque pour continuer à grandir vite. Son groupe compte désormais cinq sociétés dont quatre près de Bordeaux et une à Saintes, en Charente-Maritime. Ce technicien supérieur en matériaux composites mène un parcours exemplaire dans un secteur d'activité industriel déterminant, que beaucoup de stratèges tricolores de la politique et de l'économie commencent à pleurer après l'avoir condamné à mort. Si tout se passe comme prévu, JVgroup aura doublé son chiffre d'affaires dans cinq ans. Jean-Michel Ramirez viendra répondre aux questions de La Tribune et présenter sa stratégie à l'occasion de ce Petit Déjeuner.

Mercredi 11 janvier à 8 h 30. Attention changement de lieu : ce petit déjeuner aura lieu non pas au Mercure Cité mondiale mais à bord du Sicambre, amarré à hauteur de la Cité mondiale, à Bordeaux. Inscription préalable obligatoire.