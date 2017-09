Comment JeChange.fr dynamise l'emploi à Agen

C'est l'une des plus belles pépites numériques de la région. JeChange.fr compare les offres en énergie, télécoms et assurance santé pour les particuliers et professionnels. Depuis qu'elle a transféré son siège de Paris à Agen en 2013, la société a réussi à faire grimper ses effectifs de 30 à 120 salariés. Et 80 nouvelles embauches de techniciens et développeurs sont au programme cette année ! "À 90%, nous avons recruté des locaux, ce qui nous permet d'avoir un personnel stable et formé", met en avant Philippe Goold, directeur général. Gaël Duval, le PDG de JeChange.fr viendra parler des opportunités qu'offre le Technopole Agen-Garonne, comme sa pépinière d'entreprise, son offre défiant toute concurrence en termes de foncier, ou sa position stratégique entre Bordeaux et Toulouse. Digital, économie verte, aéronautique ou agroalimentaire : une première tranche de la "TAG" vient de sortir de terre et son objectif est ambitieux : créer 4.000 emplois dans le bassin de vie.

Avec :

Emeric d'Arcimoles, président de BeAM et président d'Agen-Garonne Entreprises

Gaël Duval, PDG de la startup JeChange.fr, porteur de projet sur le Technopole Agen-Garonne

Mardi 10 octobre de 8h30 à 10h30 sur le bateau Le Sicambre, amarré à hauteur de la Cité mondiale, n°24 quai des Chartrons, face au café Ibaïa. Inscription préalable obligatoire. Matinale organisée par La Tribune en partenariat avec le Technopole Agen Garonne et l'Agglomération d'Agen.