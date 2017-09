Le 2e Startupper sera lancé le 20 octobre

Une idée, aussi bonne soit-elle, ne reste qu'une idée. Reste ensuite à exécuter, et c'est là que le plus dur commence. Quelques crashs récents (Take it easy, Morning...) et les difficultés régulièrement affichées par nombre de dirigeants ont récemment rappelé, s'il en était besoin, que les startups sont mortelles et qu'on ne s'affranchit pas facilement des codes traditionnels du business. Quels sont les points à surveiller, quels chemins emprunter, quels choix faire entre la génération de business, la création d'un modèle économique rentable et pérenne et la recherche de financements nécessaires pour booster l'entreprise ? La fameuse levée de fond qui fait rêver est-elle un passage obligé ? Entrepreneurs et experts viendront présenter leurs éclairages sur ces questions liées à la croissance à l'occasion de la sortie du Startupper 2017, 2e guide annuel de l'écosystème des startups de la métropole bordelaise, édité par La Tribune, en partenariat avec Bordeaux Métropole et la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes.

Participeront à la table ronde, organisée le 20 octobre de 8h30 à 10h15 à La Grande Poste, 7 rue du Palais Gallien à Bordeaux :

Virginie Calmels, vice-présidente de Bordeaux Métropole, adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'Economie, de l'Emploi et de la Croissance durable

Sébastien Constant, président et cofondateur de la startup L'Addition

(lire : L'Addition lève 5 M€ et recrute 40 personnes)

Jean-François Létard, président fondateur de la startup OliKrom

(lire : Pourquoi les pigments intelligents d'OliKrom séduisent autant les industriels)

Anne Méhu, avocate associée, directrice adjointe du département Droit des sociétés, responsable régionale Equipe startup de Fidal Société d'avocats

Marie Mérouze, PDG fondatrice de la startup Marbotic

(lire : Marbotic lève 1,45 M€ pour ses jouets éducatifs connectés)

Un représentant de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes

Le Startupper est le guide annuel de l'écosystème des startups de la métropole bordelaise. Cette 2e édition présentera en détails plus de 200 jeunes entreprises innovantes, leurs positionnements, leurs marchés, leurs propositions de valeur... Il sera également disponible chez les marchands de journaux à partir du 20 octobre.