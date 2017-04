Les Rencontres de l'immobilier le 4 mai à Bayonne

La première édition des Rencontres de l'immobilier s'était focalisée sur Bordeaux et sa métropole, attirant plus d'une centaine de personnes, professionnels et particuliers venus quérir de précieuses informations sur le marché immobilier et les grandes tendances à l'œuvre. Organisées par La Tribune, ces Rencontres connaîtront une étape supplémentaire sur le même modèle de conférence-débat.

Jeudi 4 mai, ces Rencontres s'intéresseront à Bayonne et plus largement au marché immobilier du Pays basque. La conférence-débat permettra à plusieurs intervenants de présenter leur vision de l'immobilier et de l'urbanisme ainsi que d'évoquer le dynamisme de la filière, les prix dans l'ancien et dans le neuf, les perspectives de développement... Seront présents :

> Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne et président de la Communauté d'agglomération Pays basque

> Vincent Poulou, président de la Chambre Fnaim (Fédération nationale de l'immobilier) Pays basque

> Jacques Rubio, directeur général de Kaufman & Broad Grand Sud-Ouest

> ainsi qu'un représentant du monde bancaire

De 8 h 30 à 10 h dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie Bayonne Pays basque, 50-51 Allées Marines à Bayonne.